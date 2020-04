Die kostenlose App "deine Apotheke" spart unnötige Wege – so können Rezepte vom Arzt schnell und einfach bei der nächstgelegenen Apotheke eingelöst werden. Ein weiterer Pluspunkt: Mit der App jetzt auch wertvolle PAYBACK-Punkte sammeln!

Mit dem Rezept vom Arzt in die nächste Apotheke, nur um dort zu erfahren, dass das verschriebene Medikament bestellt werden muss und erst am nächsten Tag abholbereit ist?

Unnötige Wege in die Apotheke und lange Wartezeiten gehören dank der kostenlosen App "deine Apotheke" jetzt der Vergangenheit an: Bestellen Sie Medikamente schnell und unkompliziert per App. Viele Apotheken bieten zudem einen Botenservice an, sodass Sie die Arzneimittel bequem nach Hause liefern lassen können. Außerdem trägt die App zur Nachhaltigkeit bei, denn sie sorgt für kurze Wege und stärkt die Apotheken vor Ort.

Wie funktioniert die App?

Egal ob unterwegs, in der Nachbarschaft oder ob Sie eine Notdienstapotheke suchen – mit der Apothekensuche finden Sie schnell die Apotheke Ihrer Wahl. Dazu bietet die App eine Kartenansicht, Umkreissuche oder Suche nach Postleitzahl. Außerdem gibt es einen Filter, mit dem Sie nach Services wie PAYBACK oder noch geöffneten Apotheken suchen können.

Um ein Medikament zu bestellen, reicht es aus, das Rezept vom Arzt oder Arzneimittel aus der Hausapotheke zu fotografieren. Mit einem Klick übermittelt die App das Foto an die ausgewählte Apotheke. Zusätzlich können Sie Medikamente auch über die Freitext-Bestellung ordern.

So funktioniert die App "deine Apotheke"

Fragen schnell und einfach per Chat klären

Ist die Bestellung abholbereit, erhalten Sie eine Nachricht von der Apotheke und können die Medikamente umgehend dort abholen. Fragen zum Medikament, beispielsweise zur Einnahme oder Verträglichkeit, können Sie jederzeit über die Chat-Funktion der App direkt an die Apotheke stellen.

Neben der sicher verschlüsselten Chat-Funktion bietet die App einen Überblick über alle getätigten Bestellungen. Außerdem sind alle übermittelten Rezepte an einem Ort gesammelt. So behalten Sie ganz einfach den Überblick!

App-Highlights im Überblick: schnell, kostenlos und einfach

Apothekensuche: (Notfall-)Apotheken in der Nähe finden

Chat-Funktion: Fragen mit der Apotheke klären

Medikamente per Klick vorbestellen

PAYBACK Punkte bei Vorbestellungen sammeln

Vorbestellen und PAYBACK Punkte sammeln

Bei jedem Einkauf können Sie in teilnehmenden Apotheken jetzt auch PAYBACK Punkte sammeln. Für jeden vollen Euro Umsatz wird dem Konto ein PAYBACK Punkt gutgeschrieben. Dies gilt auf alle freiverkäuflichen apothekenpflichtigen Produkte, die nicht auf Rezept abgegeben werden, und das apothekenübliche Ergänzungssortiment.

Noch mehr Punkte gibt es bei der Vorbestellung von Produkten per App: In teilnehmenden Apotheken gibt es dafür zusätzlich 50 PAYBACK Punkte! Weitere Details zu den Punkten finden Sie auf www.deine-apotheke.com.

Wo finde ich die "deine Apotheke"-App?

Die App ist für iPhone und iPad sowie Android-Geräte kostenlos im jeweiligen App-Store verfügbar. Für die Nutzung sind die Betriebssysteme Android 5.0 und iOS 9.1 oder neuer Vorraussetzung.