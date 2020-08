Wenn Sie geschwollene Lymphknoten am Hals, an der Leiste oder Achsel bemerken, ist das ein Zeichen dafür, dass Ihr Immunsystem gerade verstärkt arbeitet. Oft stecken hinter dieser Reaktion nur harmlose Infekte, die der Körper abwehrt. Welche Ursachen infrage kommen und wann Sie zum Arzt gehen sollten.

Mehrere hundert Lymphknoten befinden sich im menschlichen Körper. Sie sind natürliche Bestandteile des komplexen Lymphsystems und funktionieren als Filterstationen für das Gewebswasser. Lymphknoten wehren Krankheitskeime und Giftstoffe ab, um die inneren Organe vor potenziellen Krankmachern zu schützen. Da sie dem Fettgewebe sehr ähnlich sehen, sind normalgroße Lymphknoten mit dem Ultraschallgerät nicht detektierbar. Erst wenn sich ein Infekt im Körper ausbreitet, schwellen sie an und können schmerzen.

Mögliche Ursachen für geschwollene Lymphknoten

Ursachen geschwollener Lymphknoten

Geschwollene Lymphknoten machen sich häufig an bestimmten Körperstellen wie dem Hals, der Leiste, der Brust, den Achseln oder hinter dem Ohr bemerkbar. Das hat einen einfachen Grund: "An diesen Regionen sind sie besonders gut tastbar", erklärt Dr. med. Christian Philipp Schurr, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde einer HNO-Gemeinschaftspraxis in München und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde und Kopf- und Halschirurgie. "Alleine am Hals befinden sich 150 Lymphknoten pro Seite, aber nur etwa drei bis fünf davon machen sich überhaupt durch Vergrößerungen bemerkbar." Eine solche Vergrößerung kann verschiedene Ursachen haben – meist sind sie harmlos, seltener stecken ernsthafte Erkrankungen dahinter.

Es werden zwei Kategorien von Lymphknotenschwellungen unterschieden:

Lokale Lymphknotenschwellung : Hier treten die Symptome in der Nähe des betroffenen Areals auf.

Generalisierte Lymphknotenschwellung: In diesem Fall sind mehrere Regionen des Körpers betroffen.

"In den meisten Fällen sind geschwollene Lymphknoten ein Begleitsymptom für ungefährliche Entzündungen", sagt Schurr. So kommt zum Beispiel

eine Mandelentzündung,

eine Mittelohrentzündung,

Entzündungen der Speicheldrüsen

ein Abszess an der Leiste,

Fußpilz und Nabelbettentzündungen,

ein eingewachsenes Haar in der Achselhöhle,

oder ein Mückenstich im Nacken

als Ursache infrage. Auch Entzündung am Zahn oder im Kiefer sowie Impfungen können beispielsweise zu einseitig ertastbaren Knoten am Hals führen.

Weitere Infektionskrankheiten, die für geschwollene Lymphknoten sorgen:

Atemwegsinfekte

grippale Infekte und Erkältungen

Katzenkratzkrankheit (durch Kratzverletzungen gelangen Bakterien in den menschlichen Organismus)

Infektionen durch verunreinigte Nahrungsmittel mit Toxoplasmose- oder Listeriose-Erregern

Geschlechtskrankeiten wie Syphilis

Blinddarmentzündung

Personen, bei denen eine erhöhte HIV-Gefahr besteht (zum Beispiel Prostituierte, Drogenabhängige oder Menschen mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern), werden je nach Dauer, Größe und Form der geschwollenen Lymphnoten sicherheitshalber auf das Vorliegen dieser Grunderkrankung untersucht.

"Im Jugendalter ist häufig das Epstein-Barr-Virus schuld an einer Lymphknotenschwellung", stellt der HNO-Facharzt fest. Dieses Virus wird vor allem über den Speichel übertragen und löst das Pfeiffersche Drüsenfieber aus. Diesem typischen Ansteckungsweg hat die Infektion auch ihren umgangssprachlichen Namen "Kusskrankheit" zu verdanken.

Bei diesen Symptomen zum Arzt! Lifeline/Wochit

Geschwollene Lymphknoten – Anzeichen für Krebs?

"In äußerst seltenen Fällen kann eine Krebserkrankung Ursache der Symptome sein", sagt Schurr. Die Lymphknoten schwellen an, weil sich die weißen Blutkörperchen (Lymphozyten) verändert, sich unkontrolliert ausgebreitet und in den Lymphknoten abgelagert haben. Es gibt verschiedene Arten von bösartigen (maligen) Lymphomen, bei denen Drüsen und Gewebe betroffen sein können – die Hodgkin- und die Non-Hodgkin-Lymphome. Auch die chronische lymphatische Leukämie (CLL), also der weiße Blutzellkrebs, geht mit einer Vergrößerung der Lymphknoten einher. Bei Brustkrebs sind dagegen häufig die Lymphknoten unter der Achsel geschwollen.

Doch selbst im Kampf gegen solche Krebserkrankungen erfüllen die Lymphknoten einen wichtigen Zweck. Denn ihre Abwehrfunktion versucht, streuende Tumore aufzuhalten und eine Metastasenbildung zu verhindern. Wird das Warnsignal der Lymphknotenschwellung jetzt zeitnah erkannt, bedeutet das: "Der Krebs kann bestenfalls noch heilend behandelt werden, bevor er sich ausbreitet, weil die Lymphknoten rechtzeitig auf die Erkrankung aufmerksam gemacht haben," erklärt der Facharzt.

Ratgeber zum Thema Krebs Die Diagnose Krebs stellt das Leben auf den Kopf. Lesen Sie alles über Prophylaxe und Behandlungswege zum Special Krebs

In Verbindung mit einer Krebserkrankung treten weitere Symptome auf. Dazu gehören zum Beispiel:

Müdigkeit

Leistungsschwäche

Appetitlosigkeit

Gewichtsverlust

Fieber

Nachtschweiß

Wie das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) verdeutlicht, gilt: "Keines der Krankheitszeichen beweist für sich allein das Vorliegen eines Lymphoms. Auch müssen nicht mehrere oder alle der genannten Symptome bei einem Betroffenen auftreten." Entscheidend für die Diagnose seien entsprechende Untersuchungen von Zellen aus entnommenen Lymphknoten, aus Blut und Knochenmark oder anderen befallenen Geweben.

Wann sollte ein Arzt aufgesucht werden?

Einerseits stellen geschwollene Lymphknoten also nicht automatisch einen Grund zur Panik dar, andererseits sollte einem Verdacht im Sinne der Krebsfrüherkennung rechtzeitig nachgegangen werden. Eine schwierige Situation für verunsicherte Betroffene, die eine Lymphknotenschwellung in der Regel ganz zufällig bemerken – zum Beispiel beim Rasieren oder durch das Ertasten einer Asymmetrie. HNO-Arzt Schurr kennt die Bedenken der Patienten und kann beruhigen: "Die Sorgen sind meist unbegründet. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte jede bleibende Verdickung, die länger als ein bis drei Wochen anhält, vom Arzt untersucht werden, um der Ursache auf den Grund zu gehen."

Diagnose: Wie der Arzt bei geschwollenen Lymphknoten vorgeht

Bei einer ärztlichen Untersuchung kann der Experte die geschwollenen Lymphknoten ertasten. Sie fühlen sich hart an und können auf Druck Schmerz auslösen. Knoten, die auf einen Tumor hinweisen, sind hingegen schmerzlos.

Die Beschaffenheit der Lymphknoten wird bei einer Ultraschalluntersuchung unter die Lupe genommen. Unbedenkliche, geschwollene Lymphknoten sind unter einem Zentimeter groß, haben eine länglich-ovale Form und ein erkennbares Hiluszeichen. Bei diesem Zeichen handelt es sich um eine Art Pforte, die als Ein- und Austrittstelle der Lymphgefäße fungiert. Bei bösartigen Veränderungen ist die Form der Lymphknoten rundlich und sie sind kaum mehr als typische Lymphknoten zu erkennen.

Außerdem werden zur Diagnose die Organe untersucht, deren Gewebswasser von den betroffenen Knoten gefiltert wird. Um eine Krebserkrankung auszuschließen, können Blutentnahme und Biopsie (Entnahme einer Gewebeprobe) dem Arzt bei seiner Beurteilung helfen.

Behandlung: Ist eine Therapie bei geschwollenen Lymphknoten erforderlich?

Welche Behandlung eingeleitet wird, richtet sich nach der Ursache. Verschwindet etwa der grippale Infekt, klingt auch die Schwellung der Lymphknoten nach einer Weile ab. "Primär werden bei solchen Erkältungskrankheiten immer die Auslöser der Symptome und nicht die Knotenverdickung selbst behandelt. Dazu können entzündungshemmende oder schmerzlindernde Medikamente eingesetzt werden", sagt der HNO-Experte. Als einer der leitenden Ärzte der Fachabteilung "Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie" in der Münchener Klinik "Josephinum" kennt sich Schurr auch mit operativen Eingriffen zur Behandlung aus: "Die Lymphknotenentfernung wird nach onkologischem Befund als allerletzte Maßnahme eingeleitet. Zum Glück ist das nur äußerst selten notwendig."