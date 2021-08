Primäre Milien: Die Grieskörner bilden sich spontan und ohne ersichtlichen Anlass. Betroffen ist meist das Gesicht. Vermutlich sind jedoch Hormone beteiligt. Denn Frauen bekommen Milien häufig im Rahmen des Menstruationszyklus oder während der Wechseljahre. Primäre Milien treten meist an den Ausgängen der Schweißdrüsen auf oder an den Follikeln von Haaren, also Hautöffnungen, an denen ein Haar nach außen wächst. Oft heilen primäre Milien von selbst wieder ab.