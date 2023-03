Kann eine Herzinsuffizienz geheilt werden? Nur selten erlangt das Herz seine vollständige Funktionsfähigkeit zurück. In der Regel schreitet die Erkrankung immer weiter fort. Eine entsprechende Behandlung kann dies aber verzögern.

Welche Symptome treten bei Herzinsuffizienz auf? Eine Herzschwäche kann leichte oder schwere Beschwerden verursachen. Mögliche Anzeichen sind beispielsweise Kurzatmigkeit, Wassereinlagerungen , Herzrasen, Schwindel und nächtlicher Husten . Vor allem anfangs ist auch ein asymptomatischer Verlauf, also ganz ohne Symptome, möglich. Daher wird die Herzmuskelschwäche oft spät erkannt.

Was ist eine Herzinsuffizienz? Bei einer Herzinsuffizienz (Herzschwäche) kann der Herzmuskel die für den Körper notwendige Pumpleistung nicht mehr aufbringen.

Artikelinhalte im Überblick:

Das Herz hat die wichtige Aufgabe, Blut durch die großen Blutgefäße in den Körper zu pumpen. Dieses enthält Sauerstoff und Nährstoffe, die von den Zellen der Gewebe und Organe benötigt werden.

Bei einer Herzinsuffizienz (auch Herzschwäche oder Herzmuskelschwäche) hat die Pumpleistung des Herzens nachgelassen und der Organismus kann nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Eine Herzschwäche ist keine eigenständige Erkrankung, sondern in der Regel die Folge einer anderen Herzerkrankung wie einem Herzinfarkt.

Herzinsuffizienz: Häufigkeit

In Deutschland leiden fast vier Millionen Menschen an einer Herzschwäche – also etwa einer von 20 Menschen. Dabei steigt das Risiko einer Herzinsuffizienz vor allem mit dem Alter: Bei den über-60-Jährigen sind mehr als 10 Prozent betroffen. Daher ist häufig auch vom Altersherz die Rede. Die Herzinsuffizienz gehört mit zu den häufigsten Todesursachen.