Prostatakrebs: Anzeichen und Behandlung

genetische Faktoren: Schätzungsweise geht jedes zehnte Prostatakarzinom auf eine erbliche Veranlagung zurück. Männer mit erkranktem Bruder und/oder Vater haben ein zweifach erhöhtes Risiko, ebenfalls an Prostatakrebs zu erkranken. Mittlerweile haben Forschende bestimmte Gene identifiziert, die bei der Entstehung der Krankheit eine Rolle spielen könnten.

Umwelteinflüsse und Ernährung: In erster Linie werden eine fett- und kalorienreiche sowie ballaststoffarme Ernährung für ein erhöhtes Erkrankungsrisiko verantwortlich gemacht. Insbesondere der Verzehr tierischer Fette und Übergewicht wirken sich negativ aus.

Arbeitsplatz: Ein erhöhtes Risiko für ein Prostatakarzinom scheint für Männer zu bestehen, die am Arbeitsplatz Schwermetallen ausgesetzt sind. Dazu gehört etwa Kadmium, das zum Beispiel in der Gummiindustrie verwendet wird.

männliche Geschlechtshormone: Die sogenannten Androgene werden vorrangig in den Hoden und in geringerem Ausmaß in der Nebennierenrinde gebildet. Da die Hormone das Wachstum von Prostatakarzinomen fördern, sind sie eine mögliche Ursache für Prostatakrebs.