Fettleber: Symptome und welche Ernährung hilft

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Experten geprüft

Bei einer Fettleber sammelt sich zu viel Fett in der Leber an. Die Erkrankung ist meist Folge eines übermäßigen Alkoholkonsums, aber auch Medikamente oder Krankheiten kommen als Ursache infrage. Rechtzeitig erkannt, kann sich die Leber in der Regel wieder erholen. Welche Ernährung ist hilfreich und welche Symptome deuten auf eine Fettleber hin?