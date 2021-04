Hyperventilation: Ursachen, Symptome und Maßnahmen

Bei der Hyperventilation ist die Atmung deutlich zu schnell und vertieft. Was bedeutet es aber genau, zu hyperventilieren, was sind die Ursachen und hilft das Atmen in eine Tüte wirklich?

© Getty Images/Peter Dazeley