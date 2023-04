Ist eine Fazialisparese heilbar? In den meisten Fällen klingen Gesichtslähmungen wieder ab und die Mimik kann sich vollständig regenerieren. In etwa zehn Prozent der Fälle ist mit einer dauerhaften Gesichtsasymmetrie zu rechnen, die von vielen Betroffenen als unästhetisch wahrgenommen wird.

Wie kündigt sich eine Fazialisparese an? Eine Gesichtslähmung entsteht meist sehr plötzlich innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Erste Warnzeichen können Schmerzen hinter den Ohren oder ein taubes Gefühl an den Wangen sein.

Was ist eine Fazialisparese? Es handelt sich um eine Gesichtslähmung, die meist eine und seltener auch beide Gesichtshälften betrifft.

Artikelinhalte im Überblick:

Mit dem Begriff Fazialisparese oder auch Gesichtslähmung wird ein Funktionsausfall des siebten Gehirnnervs, des Nervus facialis, bezeichnet. Der Gesichtsnerv ist für die Mimik, den emotionalen Ausdruck des Gesichts sowie die Produktion von Speichel- und Tränenfluss verantwortlich. Ist der Fazialisnerv beeinträchtigt, funktionieren die ihm zugeordneten Muskeln und Drüsen nicht mehr vollständig.

Je nachdem, an welcher Stelle der Gesichtsnerv geschädigt ist, unterscheiden Fachleute zwei Formen:

Wie häufig sind Gesichtslähmungen?

Eine Fazialisparese kann in jedem Alter auftreten, am häufigsten kommen die Lähmungen aber bei Menschen mittleren Alters vor. Etwa 20 bis 25 von 100.000 Personen erkranken pro Jahr neu an einer Fazialisparese.