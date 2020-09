Was sind die typischen ersten Anzeichen für die Wechseljahre? Was hilft gegen Hitzewallungen, Stimmungstiefs, Schwindel und Schlafstörungen? Was wird mit der Liebe und dem Sex? Muss ich mich anders ernähren im Klimakterium? Der große Ratgeber mit allen wichtigen Informationen über das Klimakterium und Selbsttest.

In den Wechseljahren der Frau – medizinisch auch Klimakterium genannt – ändert sich der Hormonhaushalt des weiblichen Körpers. Die Eierstöcke stellen weniger Sexualhormone her: Östrogen und Gestagen werden zunehmend weniger. Bis diese Umstellung abgeschlossen ist und sich der Körper an den neuen Hormonspiegel gewöhnt hat, vergehen im Schnitt fünf bis zehn Jahre.

Sind das die Wechseljahre? Symptome im Überblick

Diese Zeitspanne des "Wechsels" ist eine natürliche Phase im Leben einer Frau, die jede anders durchläuft. Manche ziehen in dieser Zeit eine Lebensbilanz, stellen sich die Sinnfrage, manche krempeln ihr Leben sogar nochmal komplett um. Denn oft sind die eigenen Kinder aus dem Haus und es bleibt wieder mehr Raum für eigene Bedürfnisse sowie die Verwirklichung des ein oder anderen größeren Projekts. Bei manchen Frauen wiederum können die Wechseljahre derart starke Symptome auslösen, dass sie einer Behandlung bedürfen. Die Wechseljahre bringen zuweilen auch Veränderungen der unangenehmen Art mit sich.

Wechseljahre beginnen meist zwischen 45. und 50. Lebensjahr

Einige Frauen spüren schon ab 40 die Veränderungen ihres Körpers, der von der Geschlechtsreife ins sogenannte Alter (Senium) übergeht. Insgesamt zieht sich das Klimakterium über einen Zeitraum zwischen dem 45. und 70. Lebensjahr. Während sich der Hormonhaushalt entsprechend umstellt, können in den Wechseljahren verschiedene Beschwerden auftreten. Der zunehmende Östrogenmangel zeigt sich am häufigsten durch Hitzewallungen und Schweißausbrüche, Schwindel und stärkere Blutungen, aber auch Jucken und Brennen beim Sex sowie Schlafstörungen und depressive Verstimmungen. Dann treten die Monatsblutungen immer seltener auf, bis es schließlich zur Menopause kommt, das ist die letzte spontane Regelblutung einer Frau.

Durch die hormonelle Umstellung steigt zudem das Risiko, dass Frauen im Alter an Osteoporose (Knochenschwund), Arteriosklerose erkranken, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden. Die veränderte Hormonsituation wirkt sich auch auf Schleimhäute, Haut, Haare und die Figur aus. Manche Frauen erleben extreme Zyklusschwankungen mit zum Teil sehr starken Blutungen und fühlen sich dann schlapp und antriebslos, umganssprachlich empfinden sich dann viele als buchstäblich "blutleer".

Nicht alle Frauen benötigen eine Behandlung ihrer Wechseljahrsbeschwerden: Etwa ein Drittel der Frauen erlebt die Wechseljahre ohne Beschwerden, ein weiteres Drittel der über 50-Jährigen empfindet lediglich leichte Anzeichen, die nur kurze Phasen einer Behandlung etwa mit pflanzlichen Mitteln benötigen. Ein weiteres Drittel jedoch erlebt sehr starke Symptome der Wechseljahre, die einer Therapie bedürfen.

Lebensstil spielt bei Wechseljahresbeschwerden eine Rolle

Was die leichten Beschwerden in den Wechseljahren angeht, so lassen sie sich durch eine Veränderung des Lebensstils lindern. Empfehlenswert ist mehr Bewegung und eine noch gesündere Ernährung mit viel Gemüse, Obst und Vollkornprodukten, sofern der Darm Vollkorn verträgt. Daneben ist eine Reduktion tierischer Produkte empfehlenswert. Noch besser ist eine vegetarische Ernährung oder die Variante des Werktagsvegetariers, weil Vegetarierinnen weniger an Wechseljahresbeschwerden zu leiden scheinen. Nur beim Thema Rohkost sollte Vorsicht walten, denn durch den reduzierten Östrogenspiegel reagiert der Darm auf manches empfindlicher, was er zuvor problemlos verarbeiten konnte.

Klimakterium heutzutage besser behandelbar

Doch all diesen Problemen ist heute keine Frau mehr ausgeliefert: Eine positive Grundeinstellung, die moderne Medizin und eine bewusste Lebensweise sorgen dafür, den Körper weiterhin gesund, attraktiv und leistungsfähig zu halten. Es gibt viele Möglichkeiten, den Wandel der Hormone durch die Wechseljahre als Übergang in eine weitere schöne Lebensphase umzulenken - dieser Ratgeber soll dabei Unterstützung bieten.

Im Lifeline-Forum rund um die Wechseljahre können Sie sich mit anderen Frauen austauschen.

Sechs Monate bis mehrere Jahre dauert die Umstellung

Die Dauer der Beschwerden in den Wechseljahren ist von Frau zu Frau verschieden: Sie können nur sechs Monate anhalten, aber auch fünf bis zehn Jahre.

Frauen kommen heute später ins Klimakterium als vor hundert Jahren

Frauen in den Wechseljahren sind meist zwischen 45 und 50 Jahre alt; manche Frauen spüren schon ab 40 erste Änderungen oder besser Umstellungen an ihrem Körper. Diese erste Phase nennt sich die Prämenopause. Die letzte Menstruation (Menopause) haben die meisten Frauen in den Industrieländern zwischen dem 50. und 52. Lebensjahr. Im Einzelfall kann sich die Menopause aber auch später oder früher einstellen. Tritt sie vor dem 40. Lebensjahr ein, sprechen Mediziner von vorzeitigen Wechseljahren. Und die Zeit von zwölf Monaten nach der letzten Regelblutung bis zum Lebensende wird als Postmenopause bezeichnet.

Raucherinnen kommen früher in die Wechseljahre

Untersuchungen deuten darauf hin, dass starke Raucherinnen die letzte Blutung früher erleben als Nichtraucherinnen. Ebenso Untergewichtige. Bei Frauen, die mit Antibabypille verhütet haben, ereignet sich die letzte Menstruation dagegen oft später. Statistisch gesehen sind Frauen heute vier Jahre später in den Wechseljahren als noch im vergangenen Jahrhundert. Als Grund sehen Experten vor allem eine gesündere Ernährung.

Überblick: Begriffe rundum die Wechseljahre

Klimakterium und Wechseljahre bezeichnen die gesamte Zeit des hormonellen Umbruchs. Zu welchen Beschwerden passt welche Therapie? Kennen Sie sich aus mit möglichen Beschwerden in den Wechseljahren und wissen Sie, was Sie dagegen tun können? Stellen Sie Ihr Wissen auf den Prüfstand! zum Test

bezeichnen die gesamte Zeit des hormonellen Umbruchs. Menopause steht für den Zeitpunkt der letzten Monatsblutung.

Prämenopause: Die Wechseljahre haben schon begonnen, die Periode tritt aber noch auf.

Die Wechseljahre haben schon begonnen, die Periode tritt aber noch auf. Postmenopause ist die Zeit der Wechseljahre, die nach der letzten Blutung folgt.