Vitamin-A-Mangel: Eine zu geringe Aufnahme von Vitamin A in der Nahrung (etwa in Entwicklungsländern) kann die Sehschwäche begünstigen. Vitamin A wird benötigt, damit sich das für den Sehvorgang wichtige Molekül Rhodopsin (Sehpurpur) aus dem Vitamin-A-Abkömmling Retinal und dem Eiweiß Opsin regenerieren kann. In den Industrieländern ist ein Vitamin-A-Mangel eher selten.