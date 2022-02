Ein erhöhter Verbrauch von Glukose kann verschiedene Gründe haben. So sind eine Diabetes-Erkrankung der Mutter, ein erhöhter Bedarf an Sauerstoff oder eine Unterkühlung (Hypothermie) des Kindes mögliche Ursachen. Ein erhöhter Sauerstoffbedarf kann durch das Atemnotsyndrom ausgelöst werden. Auch tritt eine Unterzuckerung häufig bei Neugeborenen auf, die an Nährstoffmangel leiden.