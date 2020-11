H5N1: Ursprünglicher Subtyp der Vogelgrippe, trat bis 2012 am häufigsten auf

H7N9: Nach WHO-Angaben wurden bei der Variante H7N9 des Vogelgrippe-Erregers Anzeichen für eine Anpassung an Säugetiere festgestellt. So könne das Virus an die Zellen von Säugetieren andocken. Es wachse zudem bei der normalen Körpertemperatur von Säugetieren.