Behandlung von Nagelpilz: langwierig, aber erfolgversprechend

Es lohnt sich, frühzeitig etwas gegen Nagelpilz zu tun. Bei leichtem Befall kann in Absprache mit dem Arzt eine lokale Behandlung mit einem Anti-Pilz-Lack in einigen Fällen ausreichen, um die Infektion in den Griff zu bekommen. In vielen Fällen werden zusätzlich Tabletten notwendig. Durch eine konsequente Fußpflege und -hygiene kann die medikamentöse Therapie unterstützt und einem Wiederaufflammen der Nagelpilz-Infektion entgegengewirkt werden.