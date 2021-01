Die Nesselsucht oder Urtikaria gehört zu den häufigsten Hautkrankheiten. Typisch sind plötzlich auftretende, stark juckende Quaddeln oder Pusteln, die zudem schlimm aussehen. Die Ursachen bleiben oft unklar, ansteckend ist die Nesselsucht aber nicht.

© Albina Gavrilovic via Getty Images

Wenn plötzlich an vereinzelten Körperstellen oder auch am ganzen Körper juckende Quaddeln oder Pusteln auftreten, handelt es sich vermutlich um eine Nesselsucht oder Nesselfieber, medizinisch Urtikaria.

Die Quaddeln sind unterschiedlich groß und ähneln denen, die beim Berühren einer Brennnessel entstehen. Daraus leitet sich auch der medizinische Begriff Urtikaria ab, er geht auf "urtica" zurück, dem lateinischen Wort für Brennnessel.

Der Hautausschlag gehört zu den häufigsten Hautkrankheiten und stellt eine Reaktion der Haut auf eine Vielzahl möglicher Auslöser dar. Dies können zum Beispiel Medikamente sein, Allergene, Pseudoallergene sowie Umwelteinflüsse wie Hitze oder Kälte. Schätzungen zufolge ist einer von vier Menschen mindestens einmal in seinem Leben von einer Nesselsucht betroffen.

Es werden zwei Hauptgruppen der Nesselsucht unterschieden:

die spontane Urtikaria und

die physikalische Urtikaria.

Daneben gibt es noch Sonderformen wie die cholinergische Urtikaria oder die Kontakturtikaria.

Spontane Urtikaria ist häufigste Form der Nesselsucht

Hier wird zwischen einem akuten Typ unterschieden, bei dem die Symptome nach Tagen oder Wochen, manchmal schon nach Stunden wieder verschwinden, und einem chronischen Typ.

Von einer chronischen Nesselsucht wird gesprochen, wenn die Beschwerden länger als sechs Wochen anhalten oder immer wiederkehren.

Die physikalische Urtikaria ist dadurch gekennzeichnet, dass die typischen Beschwerden durch äußere Reize ausgelöst werden, die auf die Haut einwirken. Dies kann zum Beispiel Druck, heftiges Reiben, Wärme, Kälte oder Licht sein. Entsprechend werden die Unterformen der physikalischen Urtikaria nach den auslösenden Faktoren bezeichnet, zum Beispiel Wärme-, Druck- oder Kälteurtikaria.

Generell können Frauen und Männer jeden Lebensalters eine Nesselsucht bekommen. Am häufigsten tritt die Hauterkrankung jedoch im Alter zwischen 30 und 50 Jahren auf. Frauen sind von der chronischen Form der spontanen Urtikaria besonders häufig betroffen, während die physikalische Urtikaria öfter bei Männern zu finden ist.

Die cholinergische Urtikaria wiederum, auch als Cholinerge bezeichnet und durch eine erhöhte Körpertemperatur ausgelöst, sowie die idiopathische (ungeklärte) Urtikaria kommen unter jungen Erwachsenen oft vor: Nach Aussagen von Professor Torsten Zuberbier von der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Charité Berlin ist im Alter von Anfang bis Mitte 20 etwa jeder Fünfte betroffen.

Weiße Pusteln und Quaddeln typische Symptome

Kennzeichnend für die Nesselsucht oder Urtikaria sind Quaddeln und Pusteln unterschiedlicher Größe von nur wenigen Millimetern bis hin zu Handflächengröße. Sie treten innerhalb von Minuten auf und können unterschiedlich große Hautareale bedecken, manchmal auch den ganzen Körper. Die Haut um die Quaddeln herum ist meist gerötet und heiß, während die Quaddeln oder Pusteln selbst oft weißlich sind. Die Hauterhebungen können aber auch rot sein. Typisch für die Nesselsucht ist, dass der Hautausschlag stark juckt.

Zu den Quaddeln kommen oft – in der Hälfte der Fälle – Angioödeme hinzu. Darunter sind plötzlich auftretende Schwellungen zu verstehen, die im Gegensatz zu den Urtikaria-Quaddeln nicht oder kaum jucken. Sie entstehen bevorzugt im Gesicht, hier besonders an Augenliedern und Lippen. Auch die Genitalien können betroffen sein sowie der Mund- und Rachenraum.

Weitere Symptome der Nesselsucht

Dazu gehören Müdigkeit, Kopf- und Gelenkschmerzen, Atmungs- sowie Magen-Darm-Beschwerden. Eine chronische Nesselsucht kann durch den starken Juckreiz und den daraus resultierenden Schlafmangel außerdem psychische Symptome auslösen.

Ursachen der Urtikaria

Die Ursachen der Nesselsucht oder Urtikaria können vielfältig sein. Allen Auslösern gemeinsam ist die Reaktion, die sie in der Haut hervorrufen: Die Mastzellen in der Haut werden gereizt.

Mastzellen dienen der körpereigenen Abwehr. In ihnen sind Botenstoffe wie Histamin gespeichert, die bei Stimulation der Mastzellen freigesetzt werden. Unter dem Einfluss des Histamins und anderer an Entzündungsgeschehen beteiligter Botenstoffe, werden die Blutgefäße erweitert, was eine Rötung des betroffenen Hautareals zur Folge hat. Sie werden vorübergehend auch durchlässiger. Dadurch tritt Wasser aus, das in die obere Hautschicht gepresst wird - die typischen Quaddeln oder Pusteln entstehen. Außerdem löst Histamin den Juckreiz aus, indem es die Nervenzellen reizt.

Angioödeme entstehen im Prinzip auf die gleiche Weise. Der Unterschied ist, dass es sich hier um Wasseransammlungen in tieferen Hautschichten handelt.

Auslöser für die Stimulation der Mastzellen können unter anderem allergische Reaktionen sein, zum Beispiel auf Nahrungsmittel oder Insektenstiche. Der Hautkontakt mit einem Allergen kann ebenfalls den juckenden Hautauschlag auslösen.

Nicht-allergische Auslöser der Nesselsucht

Infektionen : zum Beispiel Nasennebenhöhlen - oder Mandelentzündungen, Hepatitis B oder Magen-Darm-Infekte. Sie stecken hinter 40 Prozent der akuten Nesselsucht mit geklärter Ursache.

Unverträglichkeiten : zum Beispiel gegenüber Medikamenten, wie gegen den Wirkstoff Acetylsalicylsäure, sind für etwa zehn Prozent der Fälle verantwortlich. Nicht selten sind physikalische Einflüsse, die von außen auf die Haut einwirken, wie Druck, Reibung, Hitze, Kälte oder Sonnenstrahlen (physikalische Urtikaria).

körperliche Anstrengung und psychische Belastung: Sie können zur cholinergische Urtikaria führen. Hierbei ist es die Erhöhung der Körpertemperatur, die zum Trigger für den Hautausschlag wird.

In den meisten Fällen jedoch bleibt der Auslöser bei akuten Formen der spontanen Urtikaria unklar. Sie werden unter dem Begriff der idiopathischen Urtikaria zusammengefasst.

Bei der chronischen Urtikaria sind die Auslöser hauptsächlich:

Unverträglichkeitsreaktionen

chronischen Infekte, die oft außer der Urtikaria keine weiteren Beschwerden verursachen

Unverträglichkeit von körpereigenen Stoffen (Autoreaktivität)

Nesselsucht lässt sich leicht erkennen

Die Diagnose Nesselsucht ist für einen Arzt schon aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds leicht zu stellen. Schwierig ist es dagegen, die Auslöser zu identifizieren. Das ist besonders wichtig, wenn es sich um eine chronische Form der Nesselsucht handelt, die den Betroffenen dauerhaft oder immer wieder in Schüben quält.

Hier spielt die Anamnese, also die eingehende Befragung und Erhebung der Krankengeschichte durch den Arzt, eine entscheidende Rolle. Liegt der Verdacht auf eine physikalische Urtikaria nahe, wird der Arzt diesem mit verschiedenen Tests nachgehen. Dies kann zum Beispiel das Streichen über die Haut mit einem harten Gegenstand sein, um zu sehen, ob dadurch die Quaddeln oder Pusteln hervorgerufen werden.

Durch Laboruntersuchungen kann der Arzt nach chronischen Infektionen, Unverträglichkeiten oder Autoreaktivität als Auslöser fahnden. Um Infektionen im Hals-Nasen-Ohrenbereich auszuschließen, kann eine Untersuchung durch einen Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sinnvoll sein, der gegebenenfalls auch bildgebende Verfahren einsetzt.

Speziell zur Feststellung einer Autoreaktivität kommt der autologische Serumtest zum Einsatz. Dabei wird aus frisch entnommenem Blut des Patienten Serum gewonnen und in die Haut gespritzt. Die Größe der dabei entstehenden Quaddel oder Pusteln liefert dabei entscheidende diagnostische Hinweise.

Nesselsucht durch Nahrungsmittelunverträglichkeit diagnostizieren

Steht der Verdacht auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit im Raum, kann eine mehrwöchige Diät mit "pseudoallergenarmer Kost" Aufschluss bringen. Darunter ist das Weglassen von bestimmten Nahrungsmitteln zu verstehen, die Pseudoallergene enthalten. Das sind Stoffe, die keine allergische Reaktion im eigentlichen Sinne auslösen, auf die der Körper jedoch mit Unverträglichkeitsreaktionen antwortet – wie eben beispielsweise der Nesselsucht.

Zu Pseudoallergenen zählen unter anderem:

Farb- und Konservierungsstoffe

Gelier- und Verdickungsmittel

Emulgatoren

Geschmacksverstärker

Süßungsmittel beziehungsweise Süßstoffe oder Backtriebmittel

Bessert sich die Urtikaria nach einigen Wochen, kann die Gegenprobe mit einer zwei- bis viertägigen Provokationsdiät mit pseudoallergenreicher Kost durchgeführt werden. Verstärken sich die Symptome daraufhin, stellt die Nesselsucht mit großer Wahrscheinlichkeit eine Unverträglichkeitsreaktion dar.

Der Betroffene selbst kann dazu beitragen, den Triggerfaktoren einer chronischen Nesselsucht auf die Spur zu kommen, in dem er ein Nesselsucht-Tagebuch führt. Darin werden über mehrere Wochen hinweg auftretende Symptome wie Quaddeln, Pusteln, Juckreiz und Angioödeme sowie weitere allgemeine Symptome, darunter Müdigkeit, Kopf- und Gelenkschmerzen notiert. Auch die Intensität der Beschwerden wird festgehalten. Dazu sollten Begleitumstände und Aktivitäten dokumentiert werden. So lässt sich feststellen, ob etwa bestimmte Nahrungsmittel, Medikamente, Stress oder sportliche Aktivitäten in Zusammenhang mit der Urtikaria stehen.

Therapie der Nesselsucht je nach Ursache

Die Therapie der Nesselsucht besteht in erster Linie im Ausschalten der Ursachen. Handelt es sich um eine akute spontane Urtikaria, deren Symptome innerhalb kurzer Zeit von alleine wieder verschwinden, lohnt eine aufwändige Ursachenforschung meist nicht.

Der Schwerpunkt der Therapie liegt auf der Unterdrückung der Symptome. Dazu werden sogenannte Antihistaminika eingesetzt. Darunter sind Arzneimittel zu verstehen, die die Wirkung des Botenstoffs Histamin blockieren. Damit lässt sich der Juckreiz unter Kontrolle bringen, und die Quaddeln oder Pusteln gehen zurück.

Auch zur Therapie der chronischen Nesselsucht werden Antihistaminika eingesetzt. Dabei hat sich gezeigt, dass mit einer regelmäßigen Einnahme bessere Erfolge erzielen lassen, als wenn nur bei Bedarf auf die Medikamente zurückgegriffen wird. Kurzeitig sind Immunsuppressiva wie Kortison bei besonders starker Ausprägung der Urtikaria eine Therapieoption. Allerdings unterdrücken diese Wirkstoffe das Immunsystem allgemein und dürfen daher nicht über einen längeren Zeitraum hinweg verwendet werden.

Daneben spielt das Vermeiden auslösender Faktoren beziehungsweise deren Beseitigung eine entscheidende Rolle bei der Therapie der chronischen Nesselsucht. Liegt eine Infektion zugrunde, muss diese beispielsweise mit Antibiotika behandelt werden.

Verlauf: Nesselsucht verschwindet oft von alleine

Die Quaddeln und Pusteln bei der akuten spontanen Urtikaria heilen in der Regel innerhalb eines Zeitraums von höchstens sechs Wochen von alleine ab. Die Spontanheilungsrate beträgt 90 Prozent.

Bei der chronischen Urtikaria hängt der Verlauf von den auslösenden Faktoren ab. Eine chronische Form der Nesselsucht kann Jahrzehnte andauern, wird aber im Durchschnitt innerhalb von drei bis fünf Jahren überwunden. Es empfiehlt sich eine histaminarme Ernährung: Viel Histamin ist in vergorenen oder nicht mehr ganz frischen Lebensmitteln enthalten. Deshalb sollten diese Lebensmittel gemieden werden. Zudem empfiehlt es sich, Nahrungsmittel möglichst unverarbeitet zu sich zu nehmen. Eher ungeeignet für eine histaminarme Ernährung sind Süßigkeiten und Alkohol.

Eine gezielte ärztliche Behandlung ist zudem wichtig, um die Symptome in den Griff zu bekommen, da Betroffene insbesondere durch den starken Juckreiz in ihrer Lebensqualität erheblich eingeschränkt sind.

Urtikaria vorbeugen?

Angesichts der Vielzahl möglicher Auslöser und der individuell erworbenen oder angeborenen Empfindlichkeit gegenüber diesen Auslösern kann der Nesselsucht und den damit verbundenen Quaddeln und Pusteln nicht gezielt vorgebeugt werden.

Sind die auslösenden Faktoren einer chronischen Urtikaria bekannt, können Betroffene neuerlichem Auftreten der Symptome vorbeugen, indem sie diese meiden.

Handelt es sich um eine idiopathische Nesselsucht ist eine histaminarme Ernährung angebracht, um erneuten Quaddeln und Pusteln vorzubeugen oder sie zumindest abzuschwächen.