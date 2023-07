Operation: Ziel ist die möglichst vollständige Entfernung des Tumorgewebes bei gleichzeitiger Schonung des gesunden Gewebes. Mithilfe computergestützter Navigation und modernster bildgebender Verfahren ist in der Neurochirurgie millimetergenaue Arbeit auf kleinstem Raum möglich. Ist der Hirntumor in wichtige Bereiche des Gehirns eingewachsen oder liegt in der Nähe lebenswichtiger Strukturen, kann er oft nur teilweise entfernt werden. Dennoch erlaubt das meist eine deutliche Symptomlinderung und verbessert die Chancen für nachfolgende Therapien.

Strahlentherapie: Ziel ist es, das Tumorgewebe zu zerstören und den Hirntumor dadurch zu verkleinern oder ganz zu beseitigen. Dazu wird eine hohe Dosis ionisierender Strahlung in das Tumorgebiet eingestrahlt. Diese erzeugt Schäden am Erbgut der Tumorzellen und kann sie dadurch zum Absterben bringen. Damit das umliegende gesunde Gewebe möglichst geschont wird, erfolgt die Bestrahlung in mehreren Sitzungen, zwischen denen das gesunde Gewebe sich erholen kann. In Krebszellen funktioniert dieser Reparaturmechanismus oft nur sehr eingeschränkt, in den Bestrahlungspausen findet daher keine Erholung des Hirntumors statt.