Neuroendokriner Tumor (NET) – häufig gutartig

Nicht jeder Tumor ist bösartig. Bei neuroendokrinen Tumoren sind über die Hälfte gutartig, das heißt, sie sind kein Krebs und streuen nicht in andere Organe. Doch was genau ist ein neuroendokriner Tumor oder abgekürzt NET? Was sind die Ursachen und wie können Therapien den Verlauf der Erkrankung beeinflussen?