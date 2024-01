Asperger-Syndrom: Anzeichen, Ursachen und Diagnose

Artikelinhalte im Überblick:

Beim Asperger-Syndrom handelt es sich um eine Kontakt- und Kommunikationsstörung, die zu den Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) zählt. Sie ist vor allem gekennzeichnet durch

Schätzungen zufolge haben etwa 2 bis 3 von 10.000 Kindern das Asperger-Syndrom. Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen.

Das Erscheinungsbild des Asperger-Syndroms ist geprägt durch eine Kombination mehrerer Defizite, vor allem in der sozialen Kommunikation und Interaktion. Dabei können die Symptome und ihre Ausprägungen stark variieren. Typische Merkmale sind:

sprachliche Auffälligkeiten: Die Sprache erscheint gewählt bis gebildet, der Tonfall stets neutral und in der Stimmfarbe eher monoton. Asperger-Betroffenen zuzuhören wird weiter erschwert, da diese sich nicht an ihren Zuhörer*innen orientieren können und deshalb zu schnell oder in zusammenhangslosen Sätzen sprechen. Andererseits können bei Lieblingsthemen endlose Reden entstehen.

Die genauen Ursachen für das Asperger-Syndrom sind noch nicht erforscht. Bekannt ist aber, dass die Autismus-Form durch bestimmte Veränderungen im Wachstum des Gehirns in einer frühen Entwicklungsphase entsteht. Dies wirkt sich insbesondere auf die Anzahl der Nervenverbindungen (Konnektome) aus.

Als Risikofaktoren für das Asperger-Syndrom gelten:

Zudem gilt eine genetische Komponente als weitgehend gesichert. Haben Eltern ein Kind mit Autismus-Spektrum-Störung, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 10 bis 20 Prozent, dass ein weiteres Kind ebenfalls die Diagnose erhält.

Die Diagnose des Asperger-Syndroms ist komplex und zeitintensiv. Die Untersuchungen finden in der Regel bereits im Kindesalter statt. Sie sollten nur von entsprechend erfahrenen und auf ASS spezialisierten Fachleute durchgeführt werden. Neben der betroffenen Person selbst werden meist enge Bezugspersonen, etwa die Eltern, in den Prozess miteinbezogen.

Zur Beurteilung, ob ein Asperger-Syndrom vorliegen könnte, kommen verschiedene Screening-Instrumente zum Einsatz. Dabei handelt es sich um wissenschaftlich fundierte Fragebögen oder Skalen, die von Betroffenen selbst, Bezugspersonen oder beobachtenden Fachleuten ausgefüllt werden.

Werden Auffälligkeiten in den Bereichen Kommunikation, soziale Interaktion sowie stereotype Verhaltensmuster und Aktivitäten beobachtet, die kognitive und sprachliche Entwicklung erscheint aber unauffällig, wird das Asperger-Syndrom diagnostiziert.

Asperger – umstrittene Diagnose

In der ICD-11 sowie in der fünften Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) ist das Asperger-Syndrom keine eigenständige Diagnose mehr, sondern wird zu den Autismus-Spektrum-Störungen gezählt.

Unter Fachleuten ist umstritten, ob es sich beim Asperger-Syndrom um ein eigenständiges Krankheitsbild handelt oder ob es nur geringe Unterschiede zum Autismus gibt. Auch viele Betroffene wehren sich gegen Begriffe wie Behinderung oder Krankheit. Ihrer Meinung nach haben sie einfach eine andere Art der Wahrnehmung (Stichwort: Neurodiversität).

Aber auch die Bezeichnung selbst ist umstritten, da Asperger-Autismus nach dem österreichischen Arzt Hans Asperger benannt wurde. Dieser soll am Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten beteiligt gewesen sein.