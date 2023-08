Nierensteine: Symptome, Ursachen und Behandlung

Steine in der Niere werden in einer perkutanen Nephrolithotripsie (PCNL) entfernt: Dabei wird das Endoskop über einen kleinen Schnitt am Rücken in die Niere oder das Nierenbecken eingeführt. Die Steine werden mechanisch oder mit einem Laser zertrümmert und mit einer kleinen Zange entfernt oder herausgespült.