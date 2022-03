Lymphödem: Wenn sich Wasser im Gewebe staut

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Experten geprüft

Ein Lymphödem entsteht, wenn sich Lymphflüssigkeit in den Gliedmaßen staut. Arme und Beine schwellen in der Folge stark an und werden schwer. Unbehandelt können die Beschwerden dauerhaft anhalten. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Stadien der Erkrankung, wie die Diagnose erfolgt und wie Betroffene die Therapie unterstützen können.