berufsbedingtes Asthma: In manchen Berufen kommt es zum täglichen Kontakt mit potenziellen Allergenen. Beispiele hierfür sind Mehlstauballergie in der Bäckerei, Kontaktallergie in Friseursalons, Holzstauballergie in der Schreinerei oder Reaktionen auf Farb- und Lösungsmittel in der Druckerei. Beschwerden treten oft erst nach jahrelangem Kontakt mit dem Auslöser auf.