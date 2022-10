Stadium 1 – Initialphase: In diesem Stadium, das auch als Entzündungsphase oder Schmerzphase bezeichnet wird, kommt es zu heftigen Schmerzen in der Schulter – zunächst bei Bewegung, im Verlauf auch in Ruhe. Das Schultergelenk lässt sich in dieser Anfangsphase noch leicht bewegen. Besonders stark sind die Schmerzen meist in der Nacht, Schmerzmittel wirken kaum. Das erste Stadium dauert für gewöhnlich rund drei bis neun Monate an.