Artikelinhalte im Überblick:

Morbus Bechterew zählt zu den rheumatischen Erkrankungen und wurde erstmals von dem russischen Neurologen Wladimir Bechterew (1857-1927) beschrieben. Nach ihm wurde die Krankheit lange benannt. Heute sprechen Fachleute allerdings von der ankylosierenden Spondylitis.

Morbus Bechterew ist eine Form der axialen Spondyloarthritis (axSpA). Dabei handelt es sich um entzündliche Erkrankungen, die hauptsächlich die Wirbelsäule betreffen. Meist beginnt die Entzündung im Bereich der Iliosakralgelenke (Entzündung der Kreuzbein-Darmbein-Gelenke, Sakroiliitis). Unbehandelt kommt es zu einer zunehmenden Verknöcherung mit schrittweiser Abnahme der Beweglichkeit bis hin zur Versteifung.

Im fortgeschrittenen Stadium zeigt sich Morbus Bechterew unter Umständen durch eine stark nach vorn gebeugte Haltung, bei der Betroffene nur noch auf den Boden blicken können. Dies ist allerdings durch gezielte Physiotherapie vermeidbar. Neben der Wirbelsäule können auch Gelenke der Gliedmaßen (zum Beispiel Hüft- und Kniegelenke) sowie innere Organe von den entzündlichen Veränderungen betroffen sein.

Schätzungsweise 0,1 bis 1,4 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind weltweit von Morbus Bechterew betroffen. Der Krankheitsbeginn liegt meist zwischen dem 15. und 35 Lebensjahr. Vermutlich sind Frauen und Männer etwa gleich häufig betroffen.

In der Regel entwickelt sich Morbus Bechterew sehr schleichend und wird erst im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Akute Entzündungsphasen wechseln sich meist mit mehr oder weniger beschwerdefreien Zeiten ab.

Ein Entzündungsschub bei Morbus Bechterew beginnt oft mit Rückenschmerzen, die vor allem nachts auftreten. Diese tiefliegenden, entzündlichen Rückenschmerzen sind das Leitsymptom bei Morbus Bechterew. Die Schmerzen können bis ins Gesäß oder die Oberschenkel ausstrahlen. Durch Bewegung bessern sie sich meist kurzfristig. Typisch ist ebenso eine Morgensteifigkeit, die länger als 30 Minuten anhält.

Im Spätstadium der Spondylitis ankylosans kommt es zu Bewegungseinschränkungen der Wirbelsäule. Auch eine Verkrümmung und Buckelbildung ist möglich. Ist die Brustwirbelsäule betroffen, kann dies zudem zu Einschränkungen bei der Atmung führen.

Gelegentlich kommt es zudem zu Entzündungen an

Morbus Bechterew: Symptome bei Frauen

Lange wurde angenommen, dass Morbus Bechterew überwiegend Männer betrifft. Mittlerweile weiß man, dass sich die Krankheit bei Frauen nur anders zeigt: So machen sich bei Frauen meist zuerst Symptome an peripheren Gelenken (etwa Handgelenken) bemerkbar, was an eine rheumatoide Arthritis denken lässt. Auch sind bei ihnen die Sehnenansätze zu Beginn häufiger befallen. Allgemein bleiben Frauen in der Regel über einen längeren Zeitraum besser beweglich und aufrecht als Männer.