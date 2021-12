Sind Sie hochsensibel? Weil Hochsensibilität nur eine Minderheit der Gesellschaft betrifft, wird sie mitunter als Makel wahrgenommen. Doch wer mit der eigenen hochsensiblen Persönlichkeit umzugehen weiß, kann ihr viel Positives abgewinnen.

© iStock.com/courtneyk

Es gibt Menschen, die sind empfindsamer als andere. Geräusche, helles Licht und unangenehme Gerüche, aber auch der intensive Umgang mit Menschen können für sie besonders anstrengend sein.

Im Überblick:

Burnout: 21 überraschende Symptome

Wie fühlen sich Hochsensible?

Laute Musik, unangenehme Gerüche, Menschenansammlungen, aber auch Hunger oder Schmerz: Was anderen gar nicht auffällt, überanstrengt hochsensible Menschen und erregt sie nervlich über. Die daraus folgende Überforderung führt nicht selten dazu, dass Betroffene an sich selbst zweifeln. Häufige Annahmen von hochsensiblen Menschen über sich selbst – zumindest bis sie die eigene Hochsensibilität als solche erkennen und akzeptieren – sind zum Beispiel:

"Ich kann nicht mit Stress umgehen."

"Mit mir stimmt was nicht."

"Ich bin nicht sozial genug."

"Ich bin zu schwach."

"Ich bin zu ängstlich."

Auch von ihrer Umwelt werden Hochsensible oft stigmatisiert, gelten vielleicht als unsozial oder kompliziert – sind sie es doch, die im Großraumbüro um mehr Ruhe bitten, das Fenster schließen, weil es zieht oder die Einladung zur Weihnachtsfeier absagen, weil sie lieber einen ruhigen Abend zu Hause verbringen.

Was ist Hochsensibilität? Symptome

Ein hochsensibler Mensch ist nicht besser oder schlechter als die Mehrheitsgesellschaft. Nur anders. Hochsensible Menschen reagieren verstärkt auf Reize. Das hat Vor- und Nachteile.

Laut Elaine N. Aron, Psychologin und Buchautorin, fühlt sich jeder Mensch – und das gilt bereits für Säuglinge – immer dann am wohlsten, wenn er weder gelangweilt noch überbeansprucht ist.

Es gibt daher für jeden Menschen eine individuell optimale Reizstärke. Bei Übererregung reagieren wir ungeschickt oder genervt. Bei manchen Menschen ist diese Schwelle schneller erreicht als bei anderen.

Hinzu kommt, dass sich auch die Erregbarkeit von Mensch zu Mensch unterscheidet. Was für den einen also bereits ein deutlicher Reiz ist, ist für den anderen kaum wahrnehmbar.

Expertin Aron, die selbst betroffen ist, empfiehlt, der Hochsensibilität neutral gegenüberzustehen. Diese werde erst in ganz bestimmten Situationen zu einem Vor- oder Nachteil. So ist Hochsensibilität zum Beispiel mit folgenden Schwierigkeiten verbunden:

Es besteht eine höhere Schmerzempfindlichkeit.

Geräusche werden schnell als störend empfunden, was einen allgegenwärtigen Lärmpegel schwer erträglich macht.

Viel Arbeit, Multitasking, aber auch eigentlich freudige Unternehmungen wie Feiern oder Reisen überanstrengen schnell.

Die Reaktion auf Partikel in der Luft fällt oft stärker aus, was etwa mit Heuschnupfen einhergehen kann.

Hochsensible sind nachdenklicher, wirken dadurch in sich gekehrt, bedrückt oder schlecht gelaunt.

Hunger führt schneller zu Übellaunigkeit.

Viele Hochsensible erschrecken leicht und werden dafür von ihrer Umwelt oft belächelt.

Hochsensibilität hat aber auch positive Auswirkungen:

Die Wahrnehmung subtil geäußerter Gefühle und Launen anderer sorgt für größere Einfühlsamkeit.

Feine Unterschiede werden erkannt, was beispielsweise Fehlererkennung und -vermeidung fördert. Hochsensible arbeiten oft besonders gründlich.

Hochsensible Menschen sind weniger anfällig für Unfälle, da sie wachsamer sind und über eine größere Intuition verfügen.

Die Konzentrationsfähigkeit in ungestörter Atmosphäre ist gesteigert.

Hochsensible sind oft besonders kreativ und künstlerisch erfolgreich.

Wie entsteht Hochsensibilität? Ursachen

Aron schätzt den Anteil von hochsensiblen Menschen auf 15 bis 20 Prozent. Dieser Wesenszug könne im Laufe des Lebens erworben werden. In den meisten Fällen werde er jedoch vererbt. So zeigen schon Säuglinge Anzeichen für Hochsensibilität. Sie reagieren mit Wegdrehen des Kopfes von der Reizquelle, bei anhaltender Überanstrengung mit Schreien oder Schlaflosigkeit.

Leben mit Hochsensibilität

Um mit ihrer Hochsensibilität umzugehen, rät Aron Betroffenen, die eigenen Ansprüche neu zu bewerten. Akzeptieren Sie Ihre Andersartigkeit und richten Sie sich nicht mehr nur an den Idealvorstellungen der mehrheitlich nicht-hochsensiblen Gesellschaft aus. Schauen Sie, was Sie – nicht etwa andere – für zu viel halten. So brauchen hochsensible Menschen oft mehr Ruhe und Zeit allein.

Lernen Sie die Bedürfnisse Ihres Körpers kennen und nehmen Sie diese ernst. "Sich um einen hochsensiblen Körper zu kümmern, erfordert genauso viel Aufmerksamkeit wie das Versorgen eines Säuglings", sagt Aron.

Machen Sie dabei jedoch nicht den Fehler, sich völlig zurückzuziehen – aus Angst, Sie könnten sich überfordern. Damit vermitteln Sie sich selbst das Gefühl, in der Außenwelt "nicht überleben zu können", sagt Aron. Statt Reize völlig zu vermeiden, sei es wichtig, zu lernen, mit ihnen umgehen. Suchen Sie Ihr eigenes Maß zwischen Unter- und Überforderung.

Resilienz fördern: Drei Faktoren für innere Kraft Kaum jemand ist gegen Krisen gefeit. Doch während die einen an einem Schicksalsschlag zu zerbrechen drohen, gehen die anderen gestärkt daraus hervor. Ihr Geheimnis heißt Resilienz. zum Artikel

Wenn Überreizung droht, gibt Aron folgende Tipps:

die Situation verlassen, zum Beispiel eine Pause machen

Augen schließen, um Reize auszusperren

an die frische Luft gehen

ruhig und bewusst atmen

Bewegung

Körperhaltung entspannen

individuelle Rückzugsorte aufsuchen

Grenzen ziehen: Lassen Sie sich nicht auf Situationen oder Probleme ein, die Sie nichts angehen.

Test: Bin ich hochsensibel?

23 Fragen enthüllen, ob bei Ihnen eine Wahrscheinlichkeit für Hochsensibilität besteht.

Selbsttest Test: Bin ich hochsensibel? Hochsensible Menschen haben eine geringere Reizschwelle: Laute Geräusche, unangenehme Gerüche oder auch Menschenansammlungen empfinden sie als besonders anstrengend. In unserem Test mit 23 Fragen erfahren Sie, ob auch Sie von Hochsensibilität betroffen sind. Wählen Sie dazu aus, ob die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen oder nicht. Die Fragen sind dem Buch von Elaine N. Aron entnommen: Sind Sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und nutzen.