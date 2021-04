Was bedeuten Ihre Laborwerte? Sie haben Ihr Blut oder Ihren Urin im Labor untersuchen lassen, doch was bedeutet der Laborbefund?

Mit dem interaktiven Laborwert-Checker von Lifeline können Sie jetzt online selbst und kostenfrei prüfen, was Abweichungen Ihrer Blutwerte oder Urinwerte bedeuten können!

Dazu geben Sie einfach einen Wert aus Ihrem aktuellen Laborbefund in das Eingabefeld ein. Das interaktive Tool zeigt Ihnen in wenigen Schritten passend zu Ihrem Alter und Geschlecht, ob die Werte aus ihrem Blutbild normal, zu hoch oder zu niedrig ist und was das bedeutet.

Mit nur einem Klick bekommen Sie nähere Informationen zum Laborbefund:

Welche Krankheiten und andere Ursachen könnten hinter abweichenden Werten aus kleinem und großem Blutbild stecken? Welche weiteren Laborwerte aus Blut und Urin können in diesem Zusammenhang weitere Hinweise für die Diagnose geben?

Die wichtigsten Laborwerten werden standardmäßig mit dem kleinen Blutbild bestimmt. Dazu gehören neben Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten und Hämoglobin zum Beispiel auch Cholesterin, Hämatokrit Harnsäure und MCHC.

Weichen Ihre Laborergebnisse nur gering von den Normwerten ab, weiß der Laborwert-Checker auch das. Vielleicht handelt es sich dann nur um einen harmlosen Infekt oder einen geringfügigen Nährstoffmangel. Der Laborwert-Checker wird Ihnen zum Laborbefund relevante Hinweise geben.

Wichtig: Abweichende Blutwerte aus kleinem und großen Blutbild und Urinproben sollten generell beobachtet und lieber einmal mehr als zu wenig ärztlich überprüft werden.

Sie können einzelne Werte aus ihrem Blutbild nicht im Laborwerte-Checker finden? Keine Sorge, wir erweitern das Tool fortlaufend, sodass bald alle Urin- und Blutwerte aus Ihrem Laborbefund abrufbar sind.

Schon jetzt finden Sie eine Erklärung zu allen wichtigsten Laborwerten, die sich mit dem kleinen und großen Blutbild sowie Urinproben bestimmen lassen, auf dieser Übersichtsseite.