Reflux: Das Zurückfließen von Mageninhalt in die Speiseröhre ( Reflux ) kann die Entstehung von Krebserkrankungen im Übergangsbereich zwischen Speiseröhre und Magen fördern.

Ernährung: Eine obst- und gemüsearme Ernährungsweise erhöht das Erkrankungsrisiko. Grund ist vermutlich die antioxidative Wirkung der im Obst und Gemüse enthaltenen Vitamine und Pflanzenstoffe , etwa Vitamin C, E und Beta-Carotin. Ebenfalls als Risikofaktor für Magenkrebs gelten salzreiche Speisen sowie Fleisch, insbesondere gepökelte Fleischprodukte. Denn beim Pökeln von Fleischwaren werden Nitrat- und Nitritsalze verwendet, die sowohl beim Erwärmen als auch im Magen krebserregende Nitrosamine bilden.

genetische Vorbelastung: Untersuchungen belegen eine Häufung von Magenkrebs in manchen Familien. Verwandte ersten Grades von Patient*innen haben, wenn bestimmte erbliche Veränderungen im sogenannten E-Cadherin-Gen vorliegen, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, selbst an Magenkrebs zu erkranken. Die Krankheit tritt bei ihnen zudem deutlich früher in Erscheinung.