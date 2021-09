Was hilft gegen Kopfschmerzen?

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Experten geprüft

Es gibt viele Arten von Kopfschmerzen, die sich in den Ursachen und Symptomen unterscheiden. Wann man zum Arzt gehen sollte und was gegen die Schmerzen in Stirn, Schläfe oder Hinterkopf hilft – von Hausmitteln bis Medikamenten.

© iStock.com/PeopleImages