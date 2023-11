Nagelbettentzündung am Finger oder Zeh: Was hilft?

Eine Nagelbettentzündung geht meist mit pochenden Schmerzen sowie einer Rötung und Berührungsempfindlichkeit einher. Auslöser der Entzündung des Nagelbetts am Finger oder Zeh sind Bakterien, die in kleine Verletzungen der Haut eindringen. Was bei einer Nagelbettentzündung zu tun ist und welche Hausmittel helfen!