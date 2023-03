Physikalische Therapie : Die physikalischen Therapiemaßnahmen unterscheiden sich je nach Art des Gelenkverschleißes. Bei der aktivierten Arthrose werden Kälteanwendungen, Elektro- und Ultraschalltherapie eingesetzt. Wird die Gelenkerkrankung von keiner Entzündung begleitet, eignen sich ebenfalls Wärmeanwendungen, beispielsweise in Form von Salben, Pflastern, Rotlicht oder Fango .

Alternative Medikamente: Da Schmerzmedikamente bei Arthrose in der Regel über einen langen Zeitraum eingenommen werden müssen, sind Nebenwirkungen nicht selten, zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt. Als Alternative oder zur kombinierten Therapie bieten sich in manchen Fällen pflanzliche Mittel an. Vor allem für Hagebuttenpulver und Ingwer wiesen Studien eine Wirksamkeit bei Arthrosebeschwerden nach.