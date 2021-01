Vermeiden Sie es, an den Pickelchen zu kratzen oder an diesen herumzudrücken, um keine Entzündungen zu provozieren.

Benutzen Sie am besten Cremes mit Harnstoff (Urea) und Salicylsäure. Diese natürlichen Substanzen binden Feuchtigkeit in der Haut. Diese Behandlung löst bei täglicher Anwendung auch die Verhornungen.

Lassen Sie so oft wie möglich frische Luft und in vernünftigem Maß auch etwas Sonne an Ihre Haut. Keratosis pilaris kann dadurch schwächer werden. Noch besser: Sie machen Urlaub am Meer, denn das Salzwasser glättet die Reibeisenhaut zusätzlich.