Akute hämatogene Osteomyelitis: Bakterien gelangen aus einem anderen Infektionsherd im Körper in das Knochenmark und infizieren es. Dies kann zum Beispiel bei einer Mandelentzündung oder eine Harnwegsinfektion der Fall sein. Die Erreger sind also schon im Körper vorhanden. Die Form betrifft in erster Linie Kinder und Jugendliche, bei denen die Knochen sehr gut durchblutet sind. Vor allem der Oberschenkelknochen (Femur) und der Schienbeinknochen (Tibia) sind häufig betroffen.