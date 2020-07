Osteoporose ist eine unterschätze Krankheit. Über einen längeren Zeitraum nimmt die Knochendichte ab, bemerkbar macht sie sich jedoch oft erst mit einem Bruch. Die gute Nachricht: Mit gesunder Ernährung, Bewegung und Medikamenten kann der Knochenschwund behandelt werden. Und damit sich erst gar keine Osteoporose entwickelt, lässt sich gezielt und alltagstauglich vorbeugen.

Osteoporose ist eine chronische Knochenerkrankung, die das gesamte Skelett betrifft. Der Knochenschwund tritt vor allem in der zweiten Lebenshälfte auf und zeichnet sich durch eine erniedrigte Knochenmasse und Veränderungen des Knochengewebes aus. In der Folge werden die Knochen instabiler und neigen zu Brüchen. Diese treten dann schon bei alltäglichen Belastungen oder "einfachen" Stürzen auf.

Tückisch an der Osteoporose ist, dass sich lange keinerlei Beschwerden zeigen. So wird sie oftmals überhaupt erst nach einem Knochenbruch diagnostiziert. Nach einem ersten Bruch steigt das Risiko für erneute Frakturen deutlich an.

Osteoporose: Knochen stärken mit Kalzium, Vitamin D & Co.

Formen der Osteoporose unterscheiden sich nach Ursache

Eine primäre Osteoporose liegt dann vor, wenn der Knochenschwund nicht durch andere Krankheiten verursacht wird. Das Risiko, an Osteoporose zu erkranken steigt mit zunehmendem Alter deutlich: Häufig liegt der Verlust der Knochensubstanz an weniger Bewegung und Aufenthalten in der Sonne sowie einer mangelnden Zufuhr von Kalzium und Vitamin D, die wichtig für den Knochen sind.

Außerdem erhöht sich bei Frauen das Risiko besonders nach der Menopause: In den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel, wodurch in der Folge die Knochensubstanz abnimmt. In diesem Fall spricht man von einer postmenopausalen Osteoporose. Doch auch Männer mit sehr niedrigem Testosteronspiegel entwickeln häufiger eine Osteoporose. Denn Geschlechtshormone unterstützen den Knochenaufbau.

Die sekundäre Osteoporose wird durch andere Krankheiten oder bestimmte Medikamente ausgelöst:

entzündlich-rheumatische Krankheiten wie eine rheumatoide Arthritis

Magen-Darmkrankheiten, darunter Laktoseinteroleranz, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa

Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel eine Überfunktion der Schilddrüse, Nebenniere oder Nebenschilddrüse

längerfristige Einnahme von Medikamenten, die den Knochenstoffwechsel negativ beeinflussen

Häufigste Form der sekundären Osteoporose ist die kortisonbedingte Osteoporose. Sie betrifft überwiegend jüngere Menschen und führt zu Brüchen von Rippen, Oberschenkelhals und Wirbeln.

Manche Risikofaktoren der Osteoporose sind beeinflussbar

Es gibt bestimmte Faktoren, die das Risiko für einen Knochenschwund erhöhen. Der Arzt kann die Risikofaktoren abklären und durch eine Knochendichtemessung feststellen, ob bereits eine krankhafte Veränderung vorliegt.

Alter: Nach einer Faustregel verdoppelt sich das Bruchrisiko mit jedem Lebensjahrzehnt.

Geschlecht: Frauen haben ein vierfach höheres Risiko für eine Osteoporose als Männer: Ihr Knochenbau ist meist leichter und mit dem Eintritt der Wechseljahre nimmt die Östrogenproduktion deutlich ab. Dadurch verändert sich auch die Knochenstruktur, sodass die Knochendichte abnimmt.

Gewicht: Sehr schlanke oder untergewichtige Frauen mit leichtem Knochenbau sind anfälliger für Osteoporose.

Vererbung: Litt bereits die Mutter, Großmutter oder eine andere Blutsverwandte an Osteoporose, ist das persönliche Risiko stark erhöht.

Lebensstilfaktoren: Wenig Bewegung, unausgewogene Ernährung, Rauchen und Alkohol können die Knochengesundheit beeinträchtigen und die Entwicklung einer Osteoporose begünstigen.

Krankheiten: Bestimmte Erkrankungen können sich negativ auf die Knochengesundheit auswirken. Essstörungen wie Magersucht oder Bulimie begünstigen die Entstehung einer Osteoporose ebenso wie chronisch-entzündliche Erkrankungen (rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn) oder Störungen der Hormonproduktion von Schilddrüse, Nebenschilddrüse oder Nebenniere.

Kortison: Der Wirkstoff und seine Abkömmlinge gefährden die Knochenstabilität, wenn für drei bis sechs Monate täglich eine Dosis von mindestens 7,5 mg eingenommen wird.

Kalziummangel: Knochen bestehen zum großen Teil aus Kalzium. Eine zu geringe Aufnahme durch die Nahrung erhöht das Risiko für eine Osteoporose deutlich, denn durch Kalziummangel nimmt die Knochenmasse ab.

Vitamin-D-Mangel: Dieses Vitamin ist nicht nur für den Einbau von Kalzium in den Knochen erforderlich, sondern fördert auch das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln und senkt somit die Sturzneigung.

Rückenschmerzen als Hauptsymptom

Lange Zeit bleibt der Knochenschwund unbemerkt. Spürbare Symptome sind meist Schmerzen oder Brüche infolge der abnehmenden Knochendichte. Häufig ist ein Wirbelkörper betroffen – die Fraktur äußert sich durch akute Rückenschmerzen, die plötzlich auftreten und heftig sind. Nach einigen Wochen klingt der Schmerz von allein ab und kann ganz verschwinden. Die zugrunde liegende Osteoporose bleibt dennoch oft unerkannt, weil der Rückenschmerz einer anderen Ursache, beispielsweise einer Verspannung oder Bandscheibenproblemen, zugeordnet wird. Ab einem Alter von 50 Jahren sollte bei plötzlich einsetzenden, heftigen Rückenschmerzen deshalb immer auch eine Osteoporose erwogen werden.

Eine andere Schmerzqualität wird durch rasch aufeinander folgende Wirbelkörperfakturen bei schnell fortschreitendem Knochenschwund ausgelöst – Mediziner nennen das "high-turnover-Osteoporose". Hier kann es zu Einblutungen kommen, die einen intensiven Knochenschmerz durch Dehnung der Knochenhaut auslösen. Schmerzen können zudem auftreten, wenn sich benachbarte Dornfortsätze von Wirbeln berühren, nachdem die Wirbelkörper als Folge eines oder mehrerer Brüche "einsinken".

Durch Einbrüche von Wirbelkörpern, meist der horizontal verlaufenden Deckplatten des Wirbels, nimmt die Körpergröße ab. Hat sie im Vergleich zu der im Pass eingetragenen Größe zu Beginn des Erwachsenenalters um mehr als vier Zentimeter abgenommen, kann dies ein Hinweis auf eine Osteoporose sein.

"Witwenbuckel" ist Zeichen für Knochenschwund

Durch die Bildung von sogenannten Keilwirbeln kommt im weiteren Verlauf oft eine Verkrümmung der Wirbelsäule (Kyphose) hinzu. Es entsteht der sogenannte "Witwenbuckel" als äußerlich sichtbares Symptom der fortgeschrittenen Osteoporose. Das Pendant zum nach hinten gewölbten Rücken ist ein nach vorne gewölbtes Bäuchlein in Folge der verkürzten Wirbelsäule. Die untersten Rippen nähern sich dem Beckenkamm an. Diese Veränderungen behindern auch die Atmung und Funktion der inneren Organe.

Ein weiteres äußerlich sichtbares Zeichen eines fortgeschrittenen Knochenschwundes ist das sogenannte Tannenbaumphänomen. Es ist am entkleideten Oberkörper des Patienten zu sehen, wenn man ihn von hinten betrachtet. Es zeichnen sich Hautfalten ab, die wie die Zweige eines Tannenbaums von der Wirbelsäule nach links und rechts zu den Flanken verlaufen. Sie entstehen, weil die Haut nicht einschrumpft, wenn die Körpergröße abnimmt.

Erste Schritte zur Diagnose der Osteoporose

Im Rahmen der Basisdiagnostik erhebt der Arzt die Krankengeschichte (Anamnese). Zudem prüft er mithilfe von speziellen Tests die Muskelkraft und Koordination und gewinnt damit einen Eindruck, wie es um die Sturzneigung steht. Der Vergleich der aktuellen Körpergröße mit der im Pass eingetragenen zeigt, ob Wirbelkörpereinbrüche aufgetreten sind.

Knochendichtemessung steht im Zentrum der Diagnostik

Die zentrale Methode zur Diagnose einer Osteoporose ist eine spezielle Röntgenuntersuchung, die strahlungsarme Knochendichtemessung. Die Messung erfolgt an der Lendenwirbelsäule und an der Hüfte. Der T-Wert gibt die Abweichung der gemessenen Knochendichte eines Patienten vom statistischen Mittelwert der Knochendichte von jungen Erwachsenen an. Beträgt der T-Wert mindestens -2,5, gilt dies als Osteoporose. Kommen eine oder mehrere Frakturen ohne adäquaten Auslöser dazu, sprechen Mediziner von einer manifesten Osteoporose.

Weitere diagnostische Verfahren:

Ultraschalluntersuchung zur Bestimmung der Knochendichte

Röntgenaufnahme der Wirbelsäule zum Nachweis von Wirbelkörpereinbrüchen

Blutuntersuchung (Kalzium, Phosphat, bestimmte Enzyme) zum Ausschluss anderer Erkrankungen

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei Osteoporose?

Spezielle Osteoporose-Medikamente sind erforderlich, wenn das Risiko für Knochenbrüche hoch ist. Bei Menschen, die zwar eine erniedrigte Knochendichte, aber keine zusätzlichen Risikofaktoren haben, muss der Knochenschwund sehr ausgeprägt sein, damit eine medikamentöse Therapie gerechtfertigt ist.

Auch wenn die Krankheit schon fortgeschritten ist und eine erste Wirbelkörperfraktur vorliegt, kann durch eine konsequente Therapie noch viel erreicht werden. So verringern Medikamente innerhalb weniger Monate oftmals deutlich die Gefahr eines Knochenbruchs. Da in den ersten Monaten nach einer Fraktur die Wahrscheinlichkeit für weitere Brüche am höchsten ist, sollte umgehend mit der Therapie begonnen werden.

Medikamentöse Therapie bei Osteoporose

Die verfügbaren Osteoporose-Medikamente unterscheiden sich vor allem in ihrer Wirkung auf den Knochenaufbau und -abbau. Zur Behandlung des Knochenschwunds werden am häufigsten Bisphosphonate eingesetzt, die primär den Knochenabbau reduzieren. Sind bereits Wirbelkörperbrüche eingetreten, ist meist eine zusätzliche Schmerztherapie erforderlich.

Für Frauen nach der Menopause kommen verschiedene Substanzen zur Senkung des Frakturrisikos infrage. Dazu gehören Bisphosphonate, Östrogen und Abkömmlinge des körpereigenen Parathormons sowie Strontiumranelat, das zumindest in Versuchen auch die Neubildung von Knochen fördert.

Männer können mit Bisphosphonaten oder einem Parathormon-Abkömmling behandelt werden. Gleiches gilt für Patienten mit einer Kortison-bedingten Osteoporose.

Weitere Therapiebausteine: Muskeltraining, Ernährung, Sturzprävention

Unabhängig von der medikamentösen Behandlung werden zur Senkung des Frakturrisikos spezielle Basismaßnahmen empfohlen.

Krafttraining und Gleichgewicht: Mit zunehmendem Alter ist es wichtig, den natürlichen Verlust an Muskelkraft auszugleichen und den Gleichgewichtssinn zu trainieren. Dazu eignen sich Krafttraining und Therabändern, Seilspringen oder Gleichgewichtsübungen (Tai Chi oder Übungen wie der Einbeinstand).

Stürzen vorbeugen: Gefahrenquellen für einen Sturz sollten so weit wie möglich aus dem häuslichen Umfeld verbannt werden. Zu vermeiden sind lose Lampenkabel, hochstehende Teppichkanten oder Gegenstände, die den Bewegungsspielraum einengen.

Höhere Gangsicherheit: Eine gute Beleuchtung, festes Schuhwerk und eine der Sehkraft regelmäßig angepasste und geputzte Brille sorgen für mehr Gangsicherheit. Ein Funktionstraining in Osteoporose-Selbsthilfegruppen kann ebenfalls helfen.

Ernährungsumstellung: Für starke Knochen auf eine ausreichende Zufuhr an Kalzium achten (1.000 mg pro Tag) und für ausreichend Bewegung an der Sonne sorgen, damit die Produktion von Vitamin D angekurbelt wird.

Osteoporose durch Krafttraining vorbeugen

Die durch Gewichte hervorgerufenen Kompressionskräfte drücken das Knochengebälk zusammen. Dieser Reiz vermittelt die Information, dass der Knochen verstärkt werden sollte, um standhalten zu können. Zudem muss der Knochen, die durch die Muskeln ausgeübten Zug- und Biegekräfte aushalten können, in der Folge nimmt die Knochenmasse zu. Krafttraining sollte dauerhaft zweimal pro Woche erfolgen und idealerweise durch Ausdauersportarten wie Walking sowie Gleichgewichtsübungen ergänzt werden.

Richtige Ernährung gegen Knochenschwund

Mit einer ausgewogenen Ernährung lässt sich der Bedarf an Kalzium und durch regelmäßige Bewegung draußen in der Sonne der Bedarf an Vitamin D gut decken. So sollten reichlich pflanzliche Nahrungsmittel, täglich Obst und Vollkornprodukte, Milch und Milchprodukte, Fisch und Geflügel, ein- bis zweimal pro Woche Fleisch und als Getränk überwiegend Mineralwasser auf den Tisch kommen.

Vermeiden Sie dagegen Nikotin, Alkohol, Kaffee, Fett, Zucker und Salz in größeren Mengen, da sie die Kalziumausscheidung aus dem Körper fördern. Ungünstig für die Knochengesundheit sind zudem oxalsäurehaltige Nahrungsmittel, weil sie die Kalzium-Aufnahme aus der Nahrung bremsen. Oxalsäure kommt zum Beispiel in Erdbeeren, Rhabarber, Auberginen, Spinat und Schokolade vor – genießen Sie diese Lebensmittel am besten nur in Maßen und wenn möglich immer in Kombination mit einer Kalziumquelle. So können Sie Erdbeeren oder Rhabarberkuchen zum Beispiel mit einem Klecks Sahne oder Joghurt essen.

