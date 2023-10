Ganglion: Überbein an Hand oder Fuß erkennen und behandeln

Bildet sich am Handgelenk oder am Fuß plötzlich eine Verdickung, wird dies umgangssprachlich als Überbein bezeichnet. Erfahren Sie, was genau ein Überbein (Ganglion) ist, wie es entsteht und ob es Probleme bereiten kann.