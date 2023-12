Ist Parkinson heilbar? Parkinson ist nicht heilbar. Mit Medikamenten können die Beschwerden jedoch gelindert werden. Schlagen diese nicht an, kommt auch eine Operation infrage. Begleitend werden Physiotherapie , Ergotherapie, Logopädie und gegebenenfalls Psychotherapie empfohlen.

Was sind Anzeichen für Parkinson? Hauptsymptome von Parkinson sind Bewegungsarmut, Muskelsteife, Ruhezittern, Haltungsinstabilität und Gangunsicherheit.

Artikelinhalte im Überblick:

Die Parkinson-Krankheit (auch Morbus Parkinson) ist eine fortschreitende Erkrankung des Nervensystems. Sie führt zur Zerstörung von Nervenzellen in der schwarzen Substanz (Substantia nigra) im Gehirn, welche für die Produktion von Dopamin verantwortlich sind.

Dopamin ist ein sogenannter Neurotransmitter: Dieser Botenstoff sorgt dafür, dass elektrische Signale von einer Nervenzelle zur nächsten übertragen werden. Da die Nervenzellenschädigung bei Parkinson vor allem in Gehirnarealen stattfindet, die für die Bewegungskontrolle zuständig sind, äußert sich Morbus Parkinson durch Bewegungsstörungen und ein typisches Muskelzittern. Deshalb wird die Krankheit umgangssprachlich auch als Schüttellähmung bezeichnet.

Parkinson ist die häufigste neurologische Erkrankung im höheren Lebensalter: In Deutschland leben etwa 220.000 Menschen mit Morbus Parkinson. Jährlich erkranken zwischen 10 und 20 von 100.000 Personen neu. Die Häufigkeit steigt mit zunehmendem Alter. Meist wird die Diagnose zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr gestellt.

Die Parkinson-Krankheit beginnt schleichend, da der Dopaminmangel im Gehirn sich erst nach Jahren oder Jahrzehnten bemerkbar macht. Erste Anzeichen beziehungsweise Frühsymptome werden oft nicht mit Parkinson in Zusammenhang gebracht und daher entsprechend nicht behandelt. Zu den Frühsymptomen von Parkinson gehören:

Die Bewegungseinschränkungen beginnen meist einseitig und verstärken sich mit der Zeit.

Mit fortschreitender Erkrankung treten dann die vier Hauptsymptome von Parkinson in den Vordergrund:

Ruhezittern ( Tremor ): Das für Parkinson typische Muskelzittern tritt nur in Ruhe auf und verstärkt sich oft bei mentaler oder emotionaler Belastung.

Muskelsteife (Rigor): Arme, Beine und Nacken sind dauerhaft angespannt, was Muskelschmerzen verursacht. Werden die Gliedmaßen durch eine zweite Person bewegt, tritt das sogenannten "Zahnradphänomen" auf: Das Körperteil lässt sich nur ruckartig und immer ein kleines Stück bewegen.

Bewegungsarmut (Akinese): Die Bewegungen sind verlangsamt, die Bewegungsmöglichkeiten verkleinern sich. Betroffene machen nur noch Trippelschritte, besonders der erste Schritt will oft nicht gelingen. Auch die Mimik ist vermindert, die Sprache wird monoton, das Schlucken fällt schwer

Zusätzlich zu den Hauptsymptomen entwickeln sich bei einigen Betroffenen weitere, nicht motorische Störungen. Diese können die Sensorik oder Kognition betreffen, aber auch psychische und vegetativen Symptome (wie Ängstlichkeit, Depressionen, Blutdruckabfall oder Störungen der Blasen- und Darmfunktion) auslösen.

In 75 Prozent der Fälle kann keine Ursache für die Parkinson-Krankheit gefunden werden – deshalb sprechen Fachleute hier von einem idiopathischen Parkinson-Syndrom (idiopathisch = ohne erkennbare Ursache). Davon zu unterscheiden sind drei weitere Formen von Parkinson:

Die Diagnose von Parkinson beginnt mit einem ausführlichen Gespräch in der ärztlichen Praxis (Anamnese), bei dem

abgefragt werden. Für Ärzt*innen kann es hilfreich sein, wenn Angehörige an dem Gespräch teilnehmen, das diese oft Symptome wahrnehmen, die von den Betroffenen übersehen werden.

Danach folgt eine ausführliche körperliche und neurologische Untersuchung, bei der das Vorliegen der vier Hauptsymptome von Parkinson geprüft wird. Um andere Ursachen für die Beschwerden auszuschließen, kommen unter Umständen Blutuntersuchungen sowie bildgebende Verfahren (MRT und/oder CT) zum Einsatz.

Zur Sicherung der Parkinson-Diagnose wird zudem manchmal ein sogenannter L-Dopa- oder Apomorphin-Test durchgeführt: Dabei wird den Betroffenen ein Parkinson-Medikament verabreicht. Verringern sich die Beschwerden daraufhin, spricht dies für die Parkinson-Krankheit.

Gut zu wissen:

Wenn Betroffene sehr jung an Parkinson erkranken oder es mindestens zwei weitere Parkinson-Fälle in der engeren Familie gibt, liegt der Verdacht auf eine genetische Ursache nahe. In diesem Fall wird eine molekulargenetische Untersuchung durchgeführt.