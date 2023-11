Im Überblick:

Warzen, medizinisch Verrucae, sind in der Regel gutartige Wucherungen der Haut, die besonders häufig an Händen und Füßen vorkommen. Grundsätzlich können Warzen aber auch an vielen anderen Körperregionen der Haut- beziehungsweise Schleimhaut aufreten. In der Regel bilden sie sich dort, wo die Warzenviren in die Haut eingedrungen sind.

Da ihre Ursache eine Virusinfektion der Haut mit sogenannten humanen Papillomaviren (HPV) ist, sind Warzen ansteckend. Es gibt etwa 100 verschiedene Virustypen, die zu dieser Familie zählen und entsprechend unterschiedliche Arten von Hautwarzen hervorrufen können.

Die Hautveränderungen sind gutartig und harmlos. Betroffene stören sich an den Warzen eher aus kosmetischen Gründen. Im überwiegenden Teil der Fälle rufen Warzen keine Beschwerden hervor. Einige Arten können aber auch Symptome wie Juckreiz oder Schmerzen verursachen.

Warzen sind sehr häufig: Untersuchungen zeigen, dass rund ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr Hautwarzen aufweisen. Im Erwachsenenalter treten sie mit zirka drei bis fünf Prozent deutlich seltener auf.

Fachleute unterscheiden verschiedene Arten, je nach Virensubtyp, Lage und Aussehen:

Gewöhnliche Warzen (Verrucae vulgares): Sie zählen zu den häufigsten Warzentypen. Typische Symptome sind halbkugelige Gebilde, die aus der Haut hervorstehen. Ihre Oberfläche ist meist stark verhornt und zerklüftet. Gemeine Warzen stehen manchmal in Gruppen, können aber auch als einzelne Hautwucherung vorkommen. Häufig findet man sie an den Fingern, den Nagelrändern oder an den Fußsohlen.

Pinselwarzen (auch filiforme Warzen): Dabei handelt es sich um eine Untergruppe der Verrucae vulgares. Sie treten oftmals am Auge oder anderen Gesichtsteilen auf und wachsen länglich-fadenförmig. Sie stellen für Betroffene oftmals ein enormes kosmetisches Problem dar.

Fußsohlenwarzen (Verrucae plantares): Es lassen sich drei Formen der Fußsohlenwarzen unterscheiden: Dornwarzen, die ausschließlich am Fuß, häufig im Bereich der Zehen, vorkommen, an der Fußsohle entstehende gewöhnliche Hautwarzen und Mosaikwarzen, welche mosaikartig auf der Sohle wachsen.

Genitalwarzen (auch Feigwarzen oder Kondylome): Feigwarzen kommen beim Mann bevorzugt unter der Vorhaut beziehungsweise am Eichelrand vor, bei Frauen an den kleinen Schamlippen sowie an Muttermund und Gebärmutterhals. Bei beiden Geschlechtern können Feigwarzen auch in der Analregion auftreten. Meist wuchern Genitalwarzen als haut- oder schleimhautfarbene Knötchen blumenkohlartig aus dem betreffenden Hautbezirk. In Hautfalten sehen sie häufig seitlich abgeflacht aus. Meist bilden sich mehrere Genitalwarzen, die zunächst klein sind (wenige Millimeter Durchmesser). Sie können jedoch mitunter zu großen Gebilden heranwachsen.