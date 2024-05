Niedriger Blutdruck: Symptome und was tun bei Hypotonie?

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Expert*innen geprüft

Ständige Müdigkeit oder Schwindelanfälle? Hinter diesen Beschwerden kann ein niedriger Blutdruck (Hypotonie) stecken. Das ist in den meisten Fällen harmlos – aber nicht immer. Wann ist niedriger Blutdruck gefährlich, was sind die Ursachen und welche Hausmittel helfen, den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen?

© Getty Images/nicoletaionescu