Faszien: Ihre Aufgaben und warum sie schmerzen können

Seit ein paar Jahren sind Faszien in aller Munde. Denn das dünne Gewebe scheint für viele Schmerzen etwa am Rücken oder auch in den Gelenken eine Rolle zu spielen. Aber was sind Faszien überhaupt und weshalb können sie problematisch werden?

© Getty Images/FreshSplash