Stadium 1: Phase ohne Krankheitszeichen, in der die Harnsäurewerte erhöht sind. Diese Phase kann etwa fünf bis zehn Jahre andauern.

Stadium 3: Zeitraum zwischen zwei Gichtanfällen ohne Krankheitszeichen (intermediäre Phase), der sechs Monate bis zwei Jahre dauern kann. Trotz weiter erhöhter Harnsäurewerte treten keine Beschwerden auf. Weiterhin kommt es zur Ablagerung von Harnsäurekristallen in Knochen, Gelenken und Weichteilen.

Stadium 4: Am Schluss steht die chronische Gicht mit typischen Knoten (Tophi) und fortschreitenden Gelenkveränderungen. Die gelblich-kreidigen Knoten im Unterhautbindegewebe bilden sich meistens am Ohr, aber auch an Händen, Füßen, Ellenbogen, Schleimbeuteln und Sehnenscheiden.