Bei der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose (zystische Fibrose) produzieren die Schleimdrüsen zu viel und besonders zähflüssigen Schleim. Dies führt zu irreversiblen Schäden an lebenswichtigen Organen. Wie man die Erbkrankheit bei Kindern erkennt und wie die Behandlung aussehen sollte, damit die Lebenserwartung enorm gesteigert wird.

Mukoviszidose (zystische Fibrose) gehört zu den häufigsten erblich bedingten Stoffwechselerkrankungen. In Deutschland gibt es etwa 8.000 Betroffene. Mukoviszidose bedeutet so viel wie "zäher Schleim" (lat. mucus viscidus). Dieser Begriff hat sich im deutschsprachigen Raum weitgehend durchgesetzt, selbst wenn die korrekte medizinische Bezeichnung zystische Fibrose lautet (cystische Fibrose, CF).

Was ist Mukoviszidose?

Die Erbkankheit Mukoviszidose besteht von Geburt an. Ein genetischer Defekt im Mukoviszidose-Gen, dem CFTR-Gen, führt zu einer Fehlfunktion bestimmter Drüsen. Diese verursacht eine übermäßige und veränderte Schleimproduktion. Der abgesonderte Schleim ist zähflüssiger als beim gesunden Menschen und sehr salzhaltig. Auf Dauer "verstopft" dieser Schleim lebenswichtige Organe und schädigt sie nachhaltig.

Alle Organe, die Schleimhäute aufweisen, können betroffen sein: etwa Atmungsorgane wie Lunge und Bronchien oder Verdauungsorgane wie Magen und Darm, Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. Die feinen Gefäße und Gänge der Schleimhautdrüsen in diesen Organen können sich durch den zähen Schleim verschließen, die Organfunktion ist gestört und schlimmstenfalls nicht mehr gegeben. Die Erkrankung führt in der Regel zu einem frühen Tod der Patient*innen, eine ursächliche Behandlung gibt es bislang nicht. Mit vorbeugenden Maßnahmen lässt sich die Lebenserwartung und Lebensqualität der betroffenen Kinder und Jugendlichen jedoch erheblich steigern.

Lebenserwartung stark angestiegen

Noch vor etwa zwei Jahrzehnten starben erkrankte Personen normalerweise bereits in der Kindheit. Inzwischen erreichen die meisten Patient*innen mit Mukoviszidose das Erwachsenenalter. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt mittlerweile bei über 40 Jahren, für ein heute neugeborenes Baby mit zystischer Fibrose sogar bei etwa 45 bis 50 Jahren.

Mukoviszidose anhand typischer Symptome erkennen

Am häufigsten sind bei der zystischen Fibrose die Lunge und Verdauungsorgane von Schädigungen betroffen.

Symptome der Mukoviszidose im Überblick:

Hartnäckiger Reizhusten

Atemnot

Häufige Atemwegsinfektionen wie Bronchitis oder Lungenentzündungen

Chronische Verdauungsstörungen

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Starke Blähungen

Wachstumsstörungen

In der Regel zeigen sich erste Symptome einer Mukoviszidose sehr früh. In etwa 15 Prozent der Fälle sind Anzeichen der Erkrankung bereits unmittelbar nach der Geburt vorhanden. Der erste Stuhl der Neugeborenen (Kindspech, Mekonium) ist dann oft extrem zäh, was sogar zum Darmverschluss führen kann (Mekoniumileus). Übermäßige, schmerzhafte Blähungen mit viel Luft im Darm können bei Babys ebenso auf eine Fibrose hinweisen wie auffallend salzig schmeckender Schweiß.

Schädigung der Verdauungsorgane führt zu Mangelernährung

Oft wird die Bauchspeicheldrüse durch die Krankheit geschädigt, es kommt zu einer Pankreasinsuffizienz. Funktioniert dieses wichtige Organ nicht mehr richtig, werden notwendige Verdauungsenzyme nicht ausreichend zur Verfügung gestellt und die Patient*innen leiden an Verdauungsstörungen. Schädigungen an Magen- und Darmschleimhaut leisten dem ebenso Vorschub. Übel riechender, fettig glänzender Stuhl und Durchfall treten auf, ebenso Blähungen mit viel Luft im Darm. Auch Darmeinstülpungen (Invaginationen) sind möglich.

Die altersgerechte Entwicklung ist im weiteren Verlauf der Erkrankung gestört. Chronische Wachstumsstörungen treten auf, weil durch fehlende Verdauungsenzyme wichtige Nährstoffe aus der Nahrung nicht aufgenommen werden können. Obwohl die Kinder ausreichend Nahrung zu sich nehmen, haben sie starkes Untergewicht, Arme und Beine sind sehr dünn, der Bauch durch Eiweißmangel aufgebläht.

Wesentliche Anzeichen der Erkrankung sind starkes Schwitzen und extrem salzhaltiger Schweiß. Es kommt zu einem hohen Flüssigkeits- und Elektrolytverlust. Die Kinder haben ständig Durst und trinken sehr viel.

Die Zahl der roten Blutkörperchen ist verringert, die Folge der Anämie sind Müdigkeit, Abgeschlagenheit und ein hoher Puls. Durch den chronisch auftretenden Nährstoffmangel werden die Kinder oft von Heißhungerattacken geplagt. Als Folge einer Schädigung der Bauspeicheldrüse kann sich Diabetes mellitus entwickeln, man spricht vom Diabetes Typ 3.

Lungenkrankheiten bei Mukoviszidose

Sehr häufig sind die Atemwege von der Krankheit betroffen. Kinder mit Mukoviszidose leiden an chronischem keuchhustenartigem Reizhusten und häufiger Bronchitis. Oft entwickeln sie eine chronische Entzündung der Nasennebenhöhlen (Sinusitis). Im späteren Stadium der Erkrankung kann sich eine fortschreitende Atemnot einstellen. Die anormale Sekretbeschaffenheit und der daraus resultierende unzureichende Abtransport des Schleims aus der Lunge begünstigen bakterielle Infektionen. Häufig treten Lungenentzündungen auf. Abgehusteter Schleim kann Blut und Eiter enthalten.

Neben Atemwegs- und Verdauungsorganen können auch Leber und Galle geschädigt werden, Leberfunktionsstörungen mit erhöhten Leberwerten und chronische Gallenblasenentzündungen sind zu beobachten. Auch die Sexualorgane sind betroffen. Bei Jungen kommt es häufig zur Unfruchtbarkeit, weil sich infolge der übermäßigen Schleimproduktion die Samenleiter verschließen.

Spätfolgen durch zystische Fibrose

Durch die verlängerte Lebenserwartung haben sich die Spätfolgen der Mukoviszidose in den letzten Jahren verstärkt. Waren früher hauptsächlich Kinder und Jugendliche betroffen, erreichen die Erkrankten heute oft ein Alter von 50 Jahren und mehr. Bei diesen älteren Patient*innen kommt es oft zu starker Osteoporose – etwa ein Drittel von ihnen leiden an verminderter Knochendichte und den entsprechenden Folgen. Häufig kommt es bei Erwachsenen auch zu Leberzirrhose und Gallensteinen.

Ursache der zystischen Fibrose ist ein Gendefekt

Grund für die tödlich verlaufende Erkrankung ist eine Mutation des CFTR-Gens auf dem Chromosom 7, welches für die Herstellung bestimmter Eiweiß-Bausteine zuständig ist. Ihr Fehlen führt zu der fehlerhaften Sekretproduktion der Drüsen. Längerfristig führt dies zu einer irreversiblen Schädigung des Drüsengewebes, es bilden sich Zysten und das Gewebe wird fasrig. In der Konsequenz kommt es zu anatomischen Veränderungen in den betroffenen Organen und zu Funktionsausfällen. Nachdem es sich um eine Erbkrankheit handelt, ist Mukoviszidose nicht ansteckend.

Zystische Fibrose ist eine sehr tückische Erkrankung, weil Eltern ihren Kindern die Krankheit oft ahnungslos vererben. Ein Kind erkrankt nur, wenn beide Elternteile das fehlerhafte Gen in sich tragen, dem Kind also zwei fehlerhafte Gene vererbt werden. In diesem Fall liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind an Mukoviszidose leidet, bei etwa 25 Prozent. Menschen, die nur ein fehlerhaftes Gen auf dem Chromosom 7 aufweisen, zeigen keine Symptome und sind völlig gesund. Der Gendefekt wird daher meist gar nicht bemerkt, sie können ihn als Träger*in aber weitervererben.

Frühe Diagnose von Mukoviszidose ist lebenswichtig

Bei der Mukoviszidose treten ähnliche Symptome auf wie bei chronischer Bronchitis, Keuchhusten, Asthma oder der Stoffwechselstörung Zöliakie. Da Mukoviszidose eine Erbkrankheit ist, liefert eine gründliche Familienanamnese in der Frühphase der Schwangerschaft erste Hinweise auf das Risiko einer Erkrankung. Gab es in der Familiengeschichte Fälle von zystischer Fibrose, sollten Ärzte und Ärztinnen mithilfe der Pränataldiagnostik sicher abklären, ob das Ungeborene betroffen ist. Als Methoden kommen eine Fruchtwasseruntersuchung oder die Chorionzottenbiopsie infrage. Die Untersuchungen werden zwischen der 12. und 16. Schwangerschaftswoche durchgeführt.

Den sicheren Beweis für das Vorliegen einer Mukoviszidose liefert ein Gentest, der die fehlerhaften Gene am Chromosom 7 nachweist. Aber auch der Trypsin-Test und der Schweißtest sind in Verbindung mit dem Auftreten der typischen Symptome sehr zuverlässige Diagnoseverfahren.

Schweißtest ist häufiges Testverfahren bei Babys und Kleinkindern

Beim Neugeborenen können Ärzte*Ärztinnen die Krankheit durch die Bestimmung des Enzyms Trypsin nachweisen. Fällt der IRT-Test (Test auf immunreaktives Trypsin) positiv aus, wird im Anschluss ein Schweißtest durchgeführt, bei dem ein erhöhter Gehalt an Natrium und Chlorid im Schweiß des Kindes festgestellt werden kann.

Sollten Eltern eine erhöhte Salzkonzentration im Schweiß ihres Kindes bemerken, sind die beschriebenen Diagnoseverfahren zu veranlassen. Denn je früher die Krankheit erkannt wird, desto günstiger ist der Verlauf. Als weitere Diagnoseverfahren kommen das Röntgen der Luftwege und die Bestimmung von Verdauungsenzymen und des Fettgehalts im Stuhl infrage.

Therapien zur Milderung der Auswirkungen

Da Mukoviszidose nicht heilbar ist, können verschiedene Therapieansätze nur die Symptome mildern. Je früher die Erkrankung diagnostiziert und je eher mit einer Behandlung begonnen wird, desto weiter können mögliche Folgeerkrankungen hinausgezögert werden.

Patient*innen mit Mukoviszidose müssen lebenslang Medikamente nehmen. Es kommen unterschiedlichste Therapieformen zum Einsatz. Sie sollen den Abtransport von schädlichem Schleim aus den betroffenen Organen unterstützen oder Funktionsverluste der Organe ausgleichen, die durch die anormale Schleimbildung entstanden sind.

Lungenfunktion erhalten, Schäden an der Lunge verringern

Entscheidend für das Überleben der Betroffenen ist oft das Ausmaß der Lungenschädigung. Durch eine geeignete vorbeugende Therapie können Lungenschäden begrenzt und Lungenkomplikationen vermieden werden. Um den gefährlichen zähen Schleim abzuführen, muss mehrmals täglich eine Autodrainage, eine spezielle Krankengymnastik, durchgeführt werden.

Zusätzlich stehen schleimlösende Medikamente (Mukolytika), bronchienerweiternde Medikamente (ß-2-Sympathomimetika) und CFTR-Modulatoren wie Ivacaftor zur Verfügung. Auch die regelmäßige Inhalation von Kochsalzlösung und körperliche Betätigung bewirken, dass der Schleim besser abtransportiert wird und die Lunge funktionstüchtig bleibt. Zusätzlich können physiotherapeutische Maßnahmen wie das Abklopfen der Lunge (Abklopfdrainage) und Atemübungen durchgeführt werden. Bei anhaltender nächtlicher Atemnot kann die Gabe von Sauerstoff Erleichterung bringen. Auch Kuraufenthalte in wärmeren Regionen bringen erkrankten Kindern oft Linderung.

Frühzeitig und gezielt eingesetzte Antibiotika beugen bakteriellen Infektionen der Atemwege vor. Es empfiehlt sich eine vorsorgliche Therapie mit Antibiotika mehrmals im Jahr, um das Risiko einer Lungenentzündung zu minimieren. Zusätzlich sind Impfungen gegen Masern und Pneumokokken (Erreger der Lungenentzündung) sowie eine jährliche Grippeimpfung ratsam. Denn mögliche Komplikationen, etwa durch auftretende Infektionskrankheiten, können in Verbindung mit Mukoviszidose zum Tod führen. Hat sich die Lungenfunktion drastisch verschlechtert, muss eine Lungentransplantation erwogen werden.

Besondere Ernährung bei Mukoviszidose

Ist die Bauchspeicheldrüse geschädigt, wird die Gabe von Verdauungsenzymen notwendig. Sie werden als Tabletten zu den Mahlzeiten eingenommen. Eine eiweiß- und kalorienreiche Nahrung und die Gabe von Vitaminpräparaten gleichen Verdauungsstörungen aus, Elektrolytlösungen kompensieren den Salz- und Flüssigkeitsverlust, der durch das starke Schwitzen hervorgerufen wird. Gerade der Ernährung kommt eine große Bedeutung zu, da Studien erwiesen haben, dass ausreichend ernährte Patient*innen gleichzeitig weniger unter Lungenproblemen bei Mukoviszidose zu leiden haben.