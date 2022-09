Bei einer Phimose lässt sich die Vorhaut nicht oder nur schwierig und unter Schmerzen über die Eichel ziehen. Bei Kindern verursacht die Verengung Probleme beim Wasserlassen, bei Männern zusätzlich Schmerzen durch Erektionen und beim Sex. Wie eine Phimose behandelt wird, lesen Sie hier.

© Getty Images/Peter Dazeley

Artikelinhalte im Überblick:

Hautkrankheiten bei Kindern erkennen

Was ist eine Phimose?

Unter einer Phimose oder Vorhautverengung ist eine Verengung des vordersten Anteils der Penisvorhaut (Praeputium) zu verstehen, die Vorhaut lässt sich nicht zurückstreifen. Die Vorhaut bedeckt die Eichel (Glans) des Penis. Bis etwa zum dritten Lebensjahr sind Vorhaut und Eichel natürlicherweise miteinander verklebt. Nach und nach lösen sich diese Vorhautverklebungen durch Reifungsvorgänge am Geschlechtsorgan. Etwa mit fünf Jahren, spätestens aber mit Eintreten der Pubertät sollte sich die Phimose gelöst haben.

Bleibt die Phimose darüber hinaus bestehen, ist sie als krankhaft oder pathologisch einzustufen. Durch Probleme beim Wasserlassen kommt es durch die Vorhautverengung überdurchschnittlich häufig zu Harnwegsinfekten bei Jungen. Auch Entzündungen der Eichel (Balanitis) und der Vorhaut (Posthitis) werden durch die Verengung begünstigt. Unbehandelt ist die Vorhautverengung darüber hinaus ein Risikofaktor für Peniskrebs.

Phimose niemals gewaltsam lösen!

Bei einer Paraphimose hat sich die Vorhaut über die Eichel zurückgeschoben und schnürt sie dadurch ab. Eltern beziehungsweise Jungen und junge Männer sollten deshalb nie versuchen, eine Phimose durch gewaltsames Zurückschieben der Vorhaut zu lösen. Andernfalls kann eine Paraphimose die Folge sein. Diese Komplikation findet sich typischerweise auch nach vollzogenem Geschlechtsverkehr.

Dabei handelt es sich um einen akuten urologischen Notfall, der häufig nur durch vollständige Beschneidung (Zirkumzision, Entfernung der Vorhaut) behandelbar ist. Wird nicht rechtzeitig eine Therapie eingeleitet, kann die Paraphimose durch die mangelnde Durchblutung zum Absterben (Nekrose) von Gewebe am Penis führen.

Häufigkeit: Wie viele jungen und Männer sind von einer Phimose betroffen?

Die Häufigkeit einer Phimose wird bei Jungen zum Zeitpunkt der Geburt in der Fachliteratur mit etwa 96 Prozent angegeben. Ein männliches Baby ohne diese sogenannte physiologische Phimose bildet also die Ausnahme. Im siebten Lebensjahr liegt noch bei etwa acht Prozent der Jungen eine Vorhautverengung vor. In der Altersgruppe der 16- bis 17-Jährigen kann nur noch einer von hundert Jugendlichen seine Vorhaut nicht zurückziehen.

Einteilung: Unterschiedliche Schweregrade der Phimose

Die Beschwerden, die eine Phimose hervorruft, sowie die Behandlung richten sich danach, wie ausgeprägt die Vorhautverengung ist. Fachleute unterteilen Phimosen deshalb nach ihrem Schweregrad. Die pathologische Phimose ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Zurückziehen der Vorhaut über die Eichel ohne Verletzung nicht möglich wäre.

Schweregrad 0: Zurückziehen ohne oder nur mit geringen Einschränkungen durch Verklebungen möglich.

Schweregrad 1: Zurückziehen möglich, Enge hinter der Eichel.

Schweregrad 2: Eichel ist nur teilweise sichtbar. Schwierigkeiten beim Zurückziehen sind nicht durch Verklebungen, sondern durch die verengte Vorhaut selbst verursacht.

Schweregrad 3: Zurückziehen durch die Vorhautverengung teilweise möglich, sichtbar bleibt aber nur die Harnröhre.

Schweregrad 4: Zurückziehen nur geringfügig möglich; Harnröhre sowie Eichel bleiben verborgen.

Schweregrad 5: Zurückziehen der Vorhaut unmöglich.

Ursachen: Verengung ist angeboren oder erworben, vollständig oder unvollständig

Fachleute unterscheiden außerdem zwischen der angeborenen (kongenitalen oder primären) Phimose und der erworbenen (sekundären) Vorhautverengung:

Eine angeborene Phimose bedeutet das Fortbestehen der physiologischen Verengung Neugeborener über das fünfte Lebensjahr hinweg. Wieso genau es bei manchen Jungen dazu kommt, ist noch unklar.

Die erworbene Phimose entsteht häufig, wenn Jungen oder Männer versuchen, die angeborene Phimose selbst zu beseitigen. Das Gewebe vernarbt und fixiert die Verengung zusätzlich. Aber auch Entzündungen der Vorhaut, die Hauterkrankung Lichen sclerosus oder ein bestehender Diabetes mellitus begünstigen das Auftreten einer erworbenen Phimose. Allerdings führt in jedem fünften Fall der Versuch einer rabiaten Selbstbehandlung zur sekundären Vorhautverengung.

Eine Phimose kann vollständig oder unvollständig sein. Bei der vollständigen Phimose lässt sich die Vorhaut bei nicht erigiertem Penis nicht über die Eichel zurückziehen, bei der unvollständigen Phimose ist das Zurückziehen schwierig und bei Erektion unmöglich.

Phimose: Welche Symptome ruft eine Vorhautverengung hervor?

Bei der Phimose ist es nicht möglich, die Vorhaut so zurückzuschieben, dass die Eichel sichtbar wird. Ist die Vorhaut so eng, dass dadurch auch die Harnröhre eingeengt wird, kann es schwierig sein, die Blase vollständig zu entleeren. In diesen Fällen bläht sich die Vorhaut beim Wasserlassen ballonförmig auf. Dies begünstigt die Vermehrung von Bakterien in der Blase, es kommt häufiger zu Blasenentzündungen .

Wie wird eine Phimose medizinisch festgestellt?

Die entscheidenden Schritte zur Diagnose einer Vorhautverengung sind die gründliche körperliche Untersuchung und die Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese) des Patienten. Dabei sind insbesondere Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus von Bedeutung, da sie einen Risikofaktor für die Entstehung darstellen. Diagnostische Maßnahmen wie eine Blutentnahme können in einigen Fällen hilfreich sein, beispielsweise bei akuten Entzündungen.

Die Behandlung richtet sich anschließend danach, ob es sich bei der Phimose um eine angeborene oder erworbene Vorhautverengung handelt und wie stark diese ausgeprägt ist beziehungsweise welche Beschwerden auftreten.

Behandlung einer Phimose: Operation oder Salbe?

In einigen Fällen lässt sich die Phimose bei Kindern mit einer kortisonhaltigen Salbe lösen, die Glukokortikoide sollen die Vorhaut dehnbarer machen und weiten. Nur in seltenen Fällen ist eine Beschneidung notwendig.

Bei Säuglingen und Kleinkindern ist in der Regel keine Behandlung notwendig. Ärzt*innen warten zunächst ab, ob sich die Vorhautverengung entwicklungsbedingt von selbst reguliert.

Mit der Behandlung einer Phimose, die nicht mit zunehmendem Alter verschwindet, wird bei unkomplizierten Verläufen etwa im Vorschulalter begonnen. Wenn der Junge beschwerdefrei ist, kann man den Therapiebeginn auch noch hinauszögern. Ziele der Phimosetherapie sind:

ungestörte Entleerung der Harnblase

problemlose Intimhygiene

ungestörte Sexualfunktion im späteren Leben

Darüber hinaus sollen Komplikationen verhindert werden. Die Salbe gegen Phimose wird über vier bis acht Wochen zweimal täglich auf die Penisspitze aufgetragen. In etwa der Hälfte der Fälle ist diese konservative Therapie wirksam. Allerdings tritt die Phimose häufig später erneut auf. So sind zunächst drei Viertel der derart behandelten Jungen beschwerdefrei, auf Dauer hilft die Kortisoncreme (Wirkstoffe sind zum Beispiel Betamethasonvalerat oder Mometasonfuroat) aber nur jedem dritten Kind.

Phimose: OP – Vollständige Entfernung der Vorhaut nicht immer nötig

Lässt sich die Vorhautverengung nicht mithilfe einer Kortisonsalbe beheben, wird ein operativer Eingriff notwendig. Bei der Beschneidung wird die Vorhaut gelöst und entfernt. Bisweilen erfolgt die vollständige Beschneidung, sodass die Eichel ganz freigelegt wird. Es gibt aber auch OP-Methoden, welche die Vorhautmanschette teilweise erhalten. In der Regel erfolgt die Vorhautbeschneidung bei Kindern unter Vollnarkose, bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen unter örtlicher Betäubung.

Im Falle einer Paraphimose muss die Eichel möglichst schnell unter die Vorhaut zurückgeschoben werden. Dies gelingt in einigen Fällen durch vorsichtige Massage unter Narkose. In einigen Fällen muss auch die Vorhaut eingeschnitten und später operativ entfernt werden.

Lässt sich einer Phimose vorbeugen?

Einige Fälle einer Vorhautverengung treten von Geburt an auf, eine gezielte Vorbeugung ist somit nicht möglich. Andere Fälle werden im Laufe des Lebens erworben. Dabei kann die etwa die falsche Genitalhygiene eine Rolle spielen. Eltern sollten keinesfalls versuchen, die Vorhaut in den ersten Lebensjahren zurückzustreifen. Eine Reinigung mit Wasser und sanftem Waschgel ist ausreichend.

Ein zu frühes Zurückschieben der Vorhaut kann nicht nur Schmerzen verursachen. Es können auch Einrisse und Vernarbungen entstehen, die eine spätere pathologische Vorhautverengung begünstigen. Daneben können Entzündungen der Eichel, Lichen sclerosus und Diabetes mellitus Auslöser einer Phimose sein. Wer einer krankhaft verengten Vorhaut vorbeugen möchte, sollte solche Erkrankungen frühzeitig und konsequent behandeln lassen.

Auch wenn Phimosen nicht selten auftreten und Komplikationen verursachen können, raten westeuropäische Urolog*innen von einer prophylaktischen Beschneidung ab. Die Vorteile des Eingriffs überwiegen nicht den Nachteilen einer verkürzten Vorhaut, worunter etwa eine verminderte Sensitivität der Eichel fällt.