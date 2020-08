bestehende Erkrankungen im Harnröhren- und Blasenbereich (zum Beispiel Harnröhrenverengung, Blasenfunktionsstörung): Durch eine Abflussstörung kommt es zum sogenannten Restharn in der Harnblase. Dadurch kann es zu Entzündungen kommen, die sich aufsteigend in einen Harnleiter ausbreiten können und dann eine Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis) verursachen können.

Vorliegen einer Blasenfunktionsstörung: Durch eine unvollständige Entleerung oder Blasenschwäche kann es zu Restharn in der Blase kommen. Restharn begünstigt Entzündungen, die sich bis in die Nieren ausbreiten können.

Geschlechtsverkehr: Bei Frauen besteht beim Sex die potenzielle Gefahr einer Pyelonephritis. Diese Gefahr ergibt sich aus den anatomischen Gegebenheiten – bei Frauen befindet sich die Harnröhrenmündung in der Nähe des Afters, aber auch der Scheide. Über die kurze Harnröhre der Frau können Bakterien leichter in Blase, Harnleiter und damit in die Niere gelangen, wo sie unter Umständen die Nierenbeckenentzündung auslösen.