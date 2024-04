Wie behandelt man eine vergrößerte Prostata? Die Behandlung einer vergrößerten Prostata kann Medikamente umfassen, die helfen, die Symptome zu lindern oder das Prostatawachstum zu verlangsamen. In manchen Fällen kann auch ein chirurgischer Eingriff notwendig sein.

Was passiert, wenn die Prostata zu groß ist? Wenn die vergrößerte Drüse den Harnkanal einengt, kann es zu häufigem Harndrang und anderen Problemen beim Wasserlassen kommen. Zudem kann eine vergrößerte Prostata das Sexualleben eines Mannes beeinträchtigen.

Bei einer Prostatahyperplasie handelt es sich um eine gutartige (benigne) Vergrößerung der Vorsteherdrüse. Bei jüngeren Männern hat die Prostata, die direkt unter der Harnblase liegt, in etwa die Größe einer Kastanie und wiegt um die 25 Gramm. Eine vergrößerte Prostata kann dagegen bis zu 150 Gramm wiegen und erheblich an Volumen zunehmen.

Die benigne Prostatahyperplasie zählt zu den häufigsten Erkrankungen des fortgeschrittenen Alters bei Männern. In der Altersgruppe über 70 Jahre haben etwa 70 Prozent der Männer eine vergrößerte Vorsteherdrüse. Allerdings verspüren nicht alle Betroffen Beschwerden.

BPH: Abkürzung für benigne Prostatahyperplasie, also einer Prostatavergrößerung, die nicht unbedingt Symptome verursachen muss

Im Gegensatz zu Prostatakrebs, bei dem bösartiges Gewebe in benachbarte Strukturen einwächst und sie schädigt, ist das bei der gutartigen Prostatavergrößerung nicht der Fall.

Gutartig bedeutet, dass es zu einer Zellvermehrung und damit zu einem Wachstum der Prostata kommt, jedoch ohne aggressives und unkontrollierbares Einwachsen in anderes Gewebe. Die benigne Prostatahyperplasie ist somit kein Krebs und auch keine Krebsvorstufe.

Die Beschwerden der gutartigen Prostatavergrößerung sind ausschließlich die Folge der Größenzunahme des Prostatagewebes.

Die Symptome bei einer benignen Prostatavergrößerung sind darauf zurückzuführen, dass die Harnröhre zunehmend eingeengt wird. Die Folge ist ein beeinträchtigter Harnfluss und eine gestörte Entleerung der Blase (Miktion).

Grundsätzlich hängt die Schwere der Symptomatik nicht unmittelbar von der Ausprägung der Größenzunahme ab, sondern ist von Mann zu Mann sehr unterschiedlich.

Typische Symptome der Prostatavergrößerung sind:

Die genauen Ursachen der Prostatahyperplasie sind noch nicht geklärt. Sicher ist, dass vor allem das Lebensalter einen entscheidenden Einfluss spielt, da die Häufigkeit mit zunehmendem Alter stark steigt. Daneben scheinen folgende Faktoren eine Rolle zu spielen:

Bei einer gutartigen Prostatavergrößerung gibt es verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Abhängig von möglichen Komplikationen und wie belastend die Beschwerden sind, kommen folgende Verfahren infrage:

Der erste Behandlungsschritt ist oft eine medikamentöse Therapie. Bewährt haben sich unter anderem:

5-Alpha-Reduktase-Hemmer: 5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren sind die einzigen bekannten Medikamente, die den Krankheitsverlauf einer benignen Prostatahyperplasie verzögern können. Medikamente wie Finasterid oder Dutasterid greifen in den Testosteronstoffwechsel ein und verringern dadurch das Prostatavolumen. Erfolge sind allerdings erst nach mehreren Wochen bis Monaten messbar. Neben Impotenz und Libidoverlust können sie außerdem dazu führen, dass der PSA-Wert stark verfälscht wird. Dieser Wert wird von Ärzt*innen zur Diagnose und Kontrolle einer Prostatavergrößerung herangezogen.

Alphablocker: Alpha-1-Rezeptorblocker sind die am häufigsten zum Einsatz kommenden Medikamente bei der benignen Prostatahyperplasie. Sie eignen sich, um die Symptome zu verbessern, können allerdings nicht dazu beitragen, dass sich die Prostata wieder verkleinert. Alphablocker wie beispielsweise Tamsulosin entspannen die Muskulatur in der Prostata, sodass die Blase leichter entleert werden kann.

Pflanzliche Mittel bei Prostatavergrößerung

Pflanzlichen Arzneimittel enthalten Phytosterine, die eine hormonähnliche Wirkung haben. Bekannte Substanzen, die Symptome bei einer vergrößerten Prostata lindern sollen sind Sägepalmenfrüchte, Kürbiskernsamen, Brennnesselwurzel und Roggenpollen.

Aufgrund widersprüchlicher Ergebnisse in Studien werden sie in der aktuellen Leitlinie nicht allgemein empfohlen, wenngleich in einigen Studien bessere Ergebnisse im Vergleich zu Placebo-Produkten beschrieben wurden und sie weniger Nebenwirkungen haben als synthetische Medikamente.