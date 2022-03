Kreisrunder Haarausfall (Alopecia areata): Was hilft?

Beim kreisrunden Haarausfall greift das Immunsystem die eigenen Haarwurzeln an. Es kommt dadurch zu kahlen, runden Stellen auf dem Kopf, in den Augenbrauen oder im Bart. Was die Ursachen sind und was hilft.