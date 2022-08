Stechende Fersenschmerzen stehen häufig in Zusammenhang mit einem Fersensporn, auch Kalkaneussporn genannt. Wenn der knöcherne Auswuchs am Fersenbein zu Beschwerden führt, ist eine Behandlung nötig. Alles rund um Symptome, Therapie und Ursachen des Fersensporns.

Das Gewicht unseres Körpers lastet beim Stehen, Gehen und Laufen komplett auf unserer Fußsohle. Das geht vor allem an der Ferse nicht immer spurlos vorbei. Viele Menschen leiden dort unter einem stechenden Schmerz, im Volksmund als Fersensporn bezeichnet. Etwa zehn Prozent der deutschen Bevölkerung sind mindestens einmal in ihrem Leben betroffen, am häufigsten 40- bis 60-Jährige.

Fersensporn: So wird man ihn los

Was ist ein Fersensporn?

Mediziner sprechen von einem Fersensporn, wenn sich am Übergang der Fußsohlensehnenplatte (auch Aponeurosis plantaris, Plantaraponeurose, Plantarsehne oder Plantarfaszie genannt) zur Ferse ein dornartiger, knöcherner Auswuchs bildet.

Der Kalkaneussporn an sich ist schmerzlos und muss daher selten behandelt werden. Erst wenn sich zusätzlich eine Entzündung gebildet hat, kommt es zum therapiebedürftigen Schmerz. Dieser wird von Laien häufig mit dem Fersensporn gleichgesetzt und lässt sich unterteilen in:

dorsalen Fersenschmerz ( bei dorsalem Fersensporn) : Durch Reizung der Achillessehne kommt es zu einer Entzündung, die wiederum zur Bildung einer aufgerauten knöchernen Verdickung führt. Der Übergang zur Sehne verkalkt. Häufig sind davon Sportler betroffen.

medialen Fersenschmerz (bei unterem/plantarem Fersensporn): Ihn meinen Laien, wenn sie vom Fersensporn sprechen. Eine Knochenzacke unterhalb der Ferse (der eigentliche Fersensporn) ist jedoch eher eine Begleiterscheinung und nicht die Ursache des medialen Fersenschmerzes. Diesem können verschiedene Erkrankungen zugrunde liegen.

Ursachen: Wie entsteht ein Fersensporn?

Beim Fersensporn handelt es sich um eine degenerative, also durch Verschleiß bedingte Krankheit. Er entsteht meist durch eine übermäßige oder falsche Belastung des Fußes.

Die Haglund-Exostose (dorsaler Fersenschmerz) bildet sich durch Druck auf die Achillessehne und betrifft häufig Sportler. Die Achillessehne wird gereizt, es kommt zu einer Verdickung der Ferse. Der Übergang zur Sehne verkalkt, es entsteht ein Knochenauswuchs, der zudem etwas aufgeraut ist. Das umliegende Gewebe kann sich dann leicht entzünden und schmerzt.

Der plantare Kalkaneussporn kommt häufig in Verbindung mit dem medialen (plantaren) Fersenschmerz vor. Dieser kann durch verschiedene Erkrankungen entstehen, zum Beispiel:

eine Entzündung der Fußsohlensehnenplatte (Plantarsehne oder Plantarfaszie): Man nennt diese Entzündung eine Plantarfasziitis oder Fasciitis plantaris.

ein Engpasssyndrom namens Tarsaltunnelsyndrom: Der Schienbeinnerv, der auch durch den Fuß läuft, ist gereizt oder geschädigt.

eine Reizung anderer Nerven oder Muskeln, die an der Sehnenplatte verlaufen.

Risikofaktoren sind Tätigkeiten, aber auch anatomische Gegebenheiten, die die Achilles- beziehungsweise Plantarsehne überlasten:

schlecht sitzende und vor allem zu enge Schuhe ohne dämpfende Wirkung

übertriebene sportliche Aktivität oder übermäßiger Sport in untrainiertem Zustand (vor allem bei wiederholten Belastungen, zum Beispiel durch Laufen und Springen)

langes Stehen, etwa am Arbeitsplatz

schwere körperliche Arbeiten

Übergewicht und Fettleibigkeit (Adipositas)

angeborene Formabweichung des Fersenknochens

Fehlstellungen des Fußes, zum Beispiel ein Knick- oder Plattfuß

Symptome: Daran erkennt man den Fersensporn

Ein Fersensporn verursacht oft keine Beschwerden. Es kann aber zu einem heftigen Stechen kommen, wenn sich das umliegende Gewebe, zum Beispiel die Plantarsehne (Fasciitis plantaris), entzündet. Diese Schmerzen sind nach Ruhephasen und morgens direkt nach dem Aufstehen am schlimmsten, sobald der Fuß belastet wird. Die Schmerzen können so stark sein, dass der Betroffene kaum noch Laufen kann, vergehen aber in der Regel relativ schnell, sobald die betroffene Stelle wieder entlastet wird.

Je nach Art des Fersensporns unterschiedet man die Symptome und deren Lokalisation folgendermaßen:

Dorsaler Fersensporn: Für den dorsalen Fersensporn sind Schmerzen an der Ferse hinter, genauer im Bereich des Achillessenhnenansatzes und etwas darunter typisch. Häufig bestehen die Beschwerden beim Abrollen und gehen bei Zug auf die Achillessehne mit Schwellungen und Rötungen einher.

Plantarer Fersensporn: Beim plantaren Fersensporn spricht man vom medialen Fersenschmerz, der vorrangig die Fersensohle betrifft. Es kommt dann zu Anlaufschmerzen, die nach den ersten Schritten häufig abklingen.

Fersensporn: So läuft die Diagnose

Manchmal lässt sich ein Fersensporn bereits ertasten. Das ist dann der Fall, wenn er bereits eine gewisse Größe erreicht hat. Weil der Auswuchs aber nicht immer Beschwerden verursacht, wird er oft gar nicht entdeckt.

Die eindeutige Diagnose beim Fersensporn wird über Röntgenaufnahmen gestellt. Dann ist ein ein bis fünf Millimeter langer Knochenauswuchs am Fersenbein (Calcaneus) zu erkennen.

Beim Fersensporn müssen außerdem Krankheiten wie Rheuma, Morbus Bechterew oder Gicht ausgeschlossen werden.

Fersensporn-Behandlung mit Entlastung und Einlagen

Bei 80 bis 90 Prozent der Fälle von Fersensporn verschwinden die Beschwerden innerhalb eines Jahres therapieunabhängig. Im Vordergrund der Behandlung steht nicht die Entfernung des Fersensporns, sondern die Bekämpfung der Erkrankung, die zum Schmerz führt.

Beschwerden können nach Ansicht des Orthopädiespezialisten Dr. Johannes Flechtenmacher in 98 bis 99 Prozent der Fälle durch konservative (also nicht-operative) Behandlungsmethoden beseitigt werden:

Entlastung: Die wichtigste Therapiemaßnahme besteht in Schonung, um dem entzündeten Gewebe die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen. Der Fuß lässt sich zusätzlich durch Hochlagerung entlasten.

Physiotherapie/Krankengymnastik: Eine gezielte und schonende Dehnung der beteiligten Muskeln und Bänder regt die Durchblutung an, was die Genesung fördert. Der Physiotherapeut kann dem Betroffenen außerdem Übungen zeigen, die er alleine zu Hause regelmäßig ausüben kann.

Schmerzmedikamente: Schmerzlindernde und entzündungshemmende Medikamente können helfen, die Beschwerden erträglicher zu machen.

Kältetherapie (Kryotherapie): Ist ein Gewebe entzündet, hilft Kühlung die Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Mehrmals am Tag sollte die Temperatur des betroffenen Gewebes mithilfe von Kühlpacks oder Eis für etwa 10 Minuten gesenkt werden.

Medizinische Einlagen: Gut gepolsterte Einlagen, gegebenenfalls mit Lochaussparung an den betroffenen Stellen, verhindern weitere Überbelastung. Die Einlage sollte eine Fersenweichbettung aufweisen. Vorsicht: Gerne werden solche mit einem hohen Längsgewölbe verschrieben. Diese heben das Fußgewölbe an, was bei Patienten mit medialen Fußschmerzen kontraproduktiv ist, da zusätzlicher Druck auf die Plantarfaszie ausgeübt wird. Die Einlage sollte diesen Bereich vielmehr entlasten und der bei Bewegung heraustretenden Plantarfaszie durch einen Kanal Spielraum gewähren. Mit einer dynamischen Ganganalyse beim Orthopädie-Schuhtechniker kann das oft besser berücksichtigt werden als mit einem bloßen Kaltschaum-Abdruck. Die Kosten für die Einlagen werden in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Infiltrationstherapie: Gegen die Entzündung der Sehnen kann eine ein- oder zweimalige Infiltrationsbehandlung durchgeführt werden. Dabei wird eine Kombination aus lokalem Anästhetikum und beispielsweise kortisonähnlichen Substanzen (Kortikoide) in bestimmte Punkte der Ferse gespritzt, was gute Ergebnisse erzielt. Nebenwirkungen sind nicht zu befürchten. Erste Erfolge konnten bei einigen Betroffenen auch durch Injektionen mit Botulinumtoxin erzielt werden – durch die Relaxierung eines an der Schmerzentstehung beteiligten Muskels können Schmerzen gelindert werden, so die Schlussfolgerung aus den Ergebnissen von 15 Studien mit insgesamt 800 Teilnehmern. Ob Botulinumtoxin generell für die Behandlung von Fersensporn zu empfehlen ist, müssen allerdings weitere Studien zeigen.

Stoßwellentherapie (auch Extrakorporale Stoßwellentherapie oder ESWT genannt): Mithilfe von hochenergetischen Schallwellen, die außerhalb des Körpers erzeugt werden, behandelt man unter anderem Entzündungen und Verkalkungen. Das Verfahren ist nicht immer schmerzfrei, jedoch risikoarm und wird vor allem dann eingesetzt, wenn andere konservative Behandlungsmethoden nicht anschlagen. Weil die Wirksamkeit wissenschaftlich nicht bewiesen ist, muss der Patient die Kosten selbst tragen.

Strahlentherapie: Die Erfolgsaussichten einer Strahlentherapie bei Fersensporn sind laut der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) hoch. Bei dieser Methode sind praktisch keine Nebenwirkungen oder Spätfolgen zu erwarten. Je früher die Behandlung einsetzt, umso größer sind die Erfolge.

Obwohl die Heilungsaussichten durch diese konservativen Therapieformen gut sind, kann es zu Rückfällen kommen. Nur wenn die nicht-operative Behandlung auf Dauer nicht wirksam ist, kommt ein chirurgischer Eingriff unter Umständen infrage.

Verlauf: Nicht-operative Behandlung des Fersensporns erfolgreicher

Die Aussichten auf Beschwerdefreiheit nach einer konservativen Behandlung des Fersensporns sind gut. In 98 bis 99 Prozent der Fälle sind nicht-operative Therapien bei Fersenschmerzen erfolgreich. Trotzdem kann es zu Rückfällen kommen. Auch nach einer operativen Fersenspornabtragung können erneut Schmerzen auftreten.

Fersensporn verhindern: Maßnahmen zur Vorbeugung

Einem Fersensporn und damit einhergehenden Beschwerden kann vorgebeugt werden, indem eine Überbelastung oder Fehlbelastung des Fußes vermieden wird. Wichtigste Maßnahme ist passendes Schuhwerk mit abfedernder, dämpfender Wirkung. Die Schuhe dürfen nicht zu eng sein und so Druck auf die Achillessehne ausüben (Risiko für Haglund-Exostose). Auch individuell an die Füße und den Gang angepasste Einlagen können präventiv gegen Fersensporn eingesetzt werden. Durch die Entlastung der Fersenregion profitieren vor allem auch übergewichtige Menschen, deren Risiko aufgrund der Mehrbelastung ohnehin erhöht ist.

Experten raten außerdem dazu, bei starker Belastung durch langes Stehen des Öfteren die Körperhaltung zu variieren.

Wer übergewichtig (BMI über 25) oder fettleibig (BMI ab 30) ist und Probleme mit schmerzenden Füßen hat, sollte über eine Gewichtsreduktion nachdenken. Jedes überschüssige Kilo Körperfett belastet nicht nur die Gelenke (Gefahr für Rheuma und Arthrose), sondern auch die Füße, die das gesamte Körpergewicht tragen, enorm.

Um den Kalkaneussporn durch Sport zu verhindern, sollte man neben passenden Schuhen auf ausreichende Aufwärm- und Dehnübungen vor, beziehungsweise nach dem Training achten und Überbelastung vermeiden.