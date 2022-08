Dopamin-Agonisten: Eine Senkung der Wachstumshormon-Sekretion durch einen Dopamin-Agonisten, der in Form einer Tablette eingenommen werden kann, wird bei rund 30 bis 50 Prozent der Patient*innen erreicht – eine vollständige Krankheitskontrolle kann allerdings nur bei zehn bis 20 Prozent erzielt werden. Daher werden Dopamin-Agonisten heute nicht mehr so häufig bei Akromegalie eingesetzt. Zur Regulierung der GH-Überproduktion sind meist hohe Dosen erforderlich, was mit deutlichen Nebenwirkungen wie Übelkeit, Absinken des Blutdrucks, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche einhergeht.