Farbenblind? Test bestimmt Art der Farbsinnstörung

Kurzübersicht: Häufige Fragen und Antworten

Was ist Farbenblindheit? Bei der echten Farbenblindheit können Betroffene keine Farben sehen. Stattdessen nehmen sie ihre Umwelt in verschiedenen Graustufen wahr. Farbenblindheit ist nicht zu verwechseln mit einer Farbenfehlsichtigkeit, also etwa einer Rot-Grün-Schwäche.

Wie äußert sich eine Farbenblindheit? Manche Menschen sehen keine Farben, andere nehmen dagegen nur zwei oder eine bestimmte Farbe nicht wahr. Wer vollständig farbenblind ist, hat häufig zudem sehr lichtempfindliche Augen und eine verminderte Sehschärfe.

Was verursacht Farbenblindheit? Für das Farbsehen ist die Netzhaut im Auge verantwortlich, genauer die sogenannten Zapfenzellen. Bei Farbenblindheit oder Farbenfehlsichtigkeit sind diese Sinneszellen defekt oder fehlen. Grund dafür ist oft eine genetische Veranlagung. Aber auch Erkrankungen können zu Farbsehstörungen führen.