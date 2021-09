Leistungsknick: Besteht dagegen eine Mitralklappenschwäche, so steht eher eine abnehmende körperliche Leistungsfähigkeit durch den eingeschränkten Blutfluss im Vordergrund. Viele Betroffene erleben dies als Leistungsknick, also als plötzlich nachlassende Leistungsfähigkeit.

Ödeme , also Wasseransammlungen im Gewebe und speziell in der Knöchelregion

Stauung der Halsvenen: Vor allem bei der eher seltenen Trikuspidalstenose, also einer Verengung der Trikuspidalklappe am Übergang von rechtem Vorhof zur rechten Hauptkammer, steigt der Druck im venösen Kreislauf an, was eine Schädigung der Leber nach sich ziehen kann. Charakteristische Symptome hierfür, die übrigens auch bei der Mitralstenose auftreten können, sind eine Stauung der Halsvenen sowie Wasseransammlungen in den Extremitäten und im Bauchbereich (Aszites).