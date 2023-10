Stentimplantation: Bei einem Stent handelt es sich um ein feines Metallgerüst, welches ein verengtes Gefäß weit halten kann. Zum Einsatz der Gefäßstütze wird ein Katheter – ein feiner Kunststoffschlauch – von der Leiste oder vom Arm aus durch die Arterien bis zur verengten Stelle geschoben. An der Spitze des Katheters befindet sich ein winziger Ballon in einem Stent. An der Engstelle wird der Ballon aufgeblasen und die Verengung geweitet. Der Stent dehnt sich dabei aus und wird in der Arterie eingesetzt, um zu verhindern, dass sich die geweitete Stelle in der Arterie wieder zusammenzieht.