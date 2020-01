Das Coronavirus aus China hat Deutschland erreicht. Die ersten vier Fälle wurden offiziell bestätigt. Wie gefährlich ist die Situation und welche Schutzmaßnahmen sind sinnvoll, um das Risiko für eine Verbereitung des Virus zu minimieren?

Nach den ersten vier bestätigten Coronavirus-Fällen in Deutschland gibt es weitere Verdachtsfälle. Deutschland verschärft aus Sorge die Einreisebestimmungen. Krankenhäuser müssen dem Robert-Koch-Institut alle Verdachtsfälle melden. Experten schätzen die Gefahr für die deutsche Bevölkerung nach wie vor dennoch als gering ein.

Artikelinhalte im Überblick:

Erster Coronavirus-Fall in Deutschland

Am 27.01.2020 wurde der erste Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt. Der 33-jährige Coronavirus-Patient steckte sich bei einer Frau an, die geschäftlich aus China zu Besuch in Deutschland ist. Das Robert Koch-Institut (RKI) erklärt, dass dies der erste Fall einer Coronavirus-Übertragung von Mensch zu Mensch außerhalb Asiens sei.

Der Betroffene aus dem Landkreis Starnberg wird derzeit in München medizinisch überwacht und befindet sich in Isolation. Der behandelnde Arzt Prof. Dr. Clemens Wendtner vom Klinikum Schwabing erklärte am Vormittag des 28.01.2020, dass der Patient fieberfrei sei, keine Atemwegssymptomatik mehr habe, ansprechbar wäre und außer Lebensgefahr sei.

Enge Kontaktpersonen des Patienten wurden ermittelt und vorsichtshalber getestet.

Der erste Coronavirus-Fall in Deutschland löst bei der Bevölkerung viele Unsicherheiten aus.

In Berlin gibt es möglicherweise einen weiteren Fall. Eine Frau, die sich kürzlich in China aufgehalten haben soll, zeigt typische Symptome. Die Patientin wurde isoliert und auf eine Infektion untersucht.

Wie gefährlich ist das Coronavirus für Deutschland?

Dr. Zapf, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, erklärt, dass bislang noch keine gesicherte Aussage über die Gefährlichkeit für Bayern beziehungsweise Deutschland zu treffen sei.

Vor dem Hintergrund der Todesfälle in China sei allerdings eine gewisse Gefährdung nicht auszuschließen. Eine genauere Einschätzung sei erst bei einer gewissen Häufung an Coronavirus-Infektionen möglich. Weitere Ansteckungen könnten jedenfalls trotz aller Sicherheitsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden, was eine natürliche Folge der fortschreitenden Vernetzung der Welt ist, so Zapf.

Experten des Robert Koch-Instituts schätzen das Risiko für die deutsche Bevölkerung nach derzeitigem Stand aktuell als gering ein. Sie halten aber den Import einzelner Fälle sowie einzelne Übertragungen des Virus für möglich.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärt die Lage als relativ ungefährlich. Es sei aber mit vielen weiteren Infektionsfällen zu rechnen, für die man aber gut vorbereitet sei.

Verbreitung wegen langer Inkubationszeit begünstigt

Das Coronavirus ist noch relativ unerforscht. Deshalb ist auch unklar, wie schnell es sich in Deutschland verbreitet. Zapf erklärt, dass beispielsweise auch die Wohnverhältnisse einen Einfluss haben. Bei besonders starkem Populationsdruck, wie dies etwa im chinesischen Wuhan der Fall ist, kann also das Risiko für die Verbreitung des Coronavirus höher sein.

Auch ist noch nicht genau einzuschätzen, wie gefährlich eine Infektion tatsächlich ist. Bekannt ist allerdings, dass der Erreger eine Lungenentzündung mit beidseitigen Lungeninfiltraten auslösen kann, die teilweise tödlich verläuft. Die Krankheit kann aber auch milde und nahezu symptomlos verlaufen.

Bisher beschränken sich die Todesfälle fast gänzlich auf Menschen mit einem von vornherein geschwächten Immunsystem, also auf Infizierte mit Vorerkrankungen und ältere Menschen. Doch weil Coronavirus-Infektionen aufgrund leichter oder fehlender Symptomatik oft unerkannt bleibt, bedeutet das ein höheres Verbreitungsrisiko.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass eine infizierte Person etwa zwei bis drei weitere Menschen mittels Tröpfcheninfektion ansteckt. Dies liegt auch an der relativ langen Inkubationszeit. Bis erste Symptome nach einer Infizierung mit dem Coronavirus auftreten, kann es von einem bis zu 14 Tage dauern.

Weltweit sind über 6.000 Fälle infizierter Personen offiziell bekannt, tatsächlich könnten laut Experten etwa 110.000 Menschen betroffen sein. Bislang starben mehr als 130 Menschen in China. Die meisten Infektionen konzentrieren sich auf die Stadt Wuhan, von wo sich das Coronavirus ursprünglich ausbreitete. Das Virus wurde dort von Wildtieren, die auf einem Markt verkauft wurden, auf den Menschen übertragen. Mittlerweile gibt es auch bestätigte Fälle in den USA, Südkorea, Japan, Thailand, Singapur, Vietnam, Frankreich und Deutschland.

Schutzmaßnahmen: Wie lässt sich die Ansteckungsgefahr minimieren?

Dr. Martin Hoch, Leiter der "Task-Force Infektiologie" des Landesamts für Gesundheit und des Robert Koch-Instituts erklärt folgende Schutzmaßnahmen für sinnvoll, um das Infektionsrisiko des Coronavirus zu minimieren:

Regelmäßiges und gründliches Händewaschen

Kontakt mit offensichtlich kranken Personen meiden

Regelmäßig lüften

Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge

Keine Reisen in die zentralchinesische Provinz Hubei, in deren Hauptstadt Wuhan das Virus Ende 2019 erstmals auf den Menschen übertragen wurde. Das Auswärtige Amt empfiehlt außerdem, nicht erforderliche Reisen nach China generell zu verschieben.

Das Tragen eines Mundschutzes hingegen wird derzeit von Experten für die deutsche Bevölkerung als nicht sinnvoll oder notwendig eingeschätzt.

Welche Symptome bei Coronavirus-Infektion?

Die Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus ähneln weitestgehend denen einer grippalen Infektion. Auftreten können hohes Fieber bei allgemein starkem Krankheitsgefühl.

Wie lässt sich nun eine Infektion mit dem Coronavirus von einem grippalen Infekt unterscheiden? Charakteristisch für das Coronavirus sind starke Atembeschwerden mit Husten und Kurzatmigkeit, da die Infektion hauptsächlich die Atemwege angreift und im schlimmsten Fall ein Nierenversagen oder eine Lungenentzündung auslöst, die in wenigen Einzelfällen tödlich verläuft.

Sobald die beschriebenen Symptome vorliegen, gilt vor allem ein direkter beziehungsweise indirekter Kontakt zur Region Wuhan als Indiz für eine mögliche Coronavirus-Infektion. Vor allem Reiserückkehrer aus China und deren Bezugspersonen sollten grippeähnliche Symptome deshalb frühzeitig abklären lassen.

Diagnose einer Coronavirus-Infektion

"Erst wenn sich Symptome zeigen, ist es sinnvoll, Menschen auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus zu testen.", so Dr. Martin Hoch, Leiter der "Taskforce Infektiologie" kurze Zeit nach dem ersten bestätigten Fall in Deutschland. Er erklärt, dass das Virus erst nachgewiesen werden könne, wenn die Viruslast (Konzentration des Virus im Blut) hoch genug ist. Dies sei während der Inkubationszeit oft noch nicht der Fall ist. Der Test könnte demnach bei symptomfreien Personen fälschlicherweise negativ ausfallen und Entwarnung geben, obwohl eigentlich eine Infektion besteht.

Um das Coronavirus nachzuweisen, werden Abstriche aus den oberen Atemwegen sowie Material aus den unteren Atemwegen mittels DNA-Sequenzierung (Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR) untersucht. Dank dieser neuen Untersuchungsmethode ist eine Diagnose bereits nach vier bis fünf Stunden möglich.

Behandlung bei Coronavirus-Infektion

Forscher in Australien sollen am 29.01.2020 möglicherweise ein Gegenmittel gegen das Coronavirus gefunden haben.

Eine spezifische Therapie gegen eine Infektion mit dem Coronavirus existiert aber bislang nicht offiziell. Die Behandlung einer Coronravirus-Infektion beschränkt sich daher auf die Linderung der Symptome in Abhängigkeit von deren Schwere. Gut zu behandeln ist vor allem möglicherweise auftretendes Fieber. Bei einer starken Beeinträchtigung der Lungenwege ist teilweise eine intensivmedizinische Überwachung notwendig.

Telefon-Hotline bei Fragen zum Coronavirus

Wer verunsichert ist oder befürchtet, sich angesteckt zu haben, kann über die Coronavirus-Hotline des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) unter der Telefonnummer 09131/6808-5101 Fragen stellen.

Auch die Berliner Gesundheitsverwaltung ist zwischen 08:00 und 20:00 Uhr unter 030/90282828 für besorgte Bürgerinnen und Bürger erreichbar.

Weitere Informationen über das Coronavirus und dessen Verbreitung finden Sie außerdem auf der Internetseite des bayerischen Gesundheitsministeriums.