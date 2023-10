Respiratorische Azidose: Bei dieser Form liegt eine zu geringe Abatmung von Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) vor. Dadurch reichert vermehrt CO 2 im Blut an. Grund ist häufig eine verminderte Atmung aufgrund von Atemwegserkrankungen wie zum Beispiel Asthma bronchiale oder die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD).