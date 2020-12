Gliederschmerzen: Was jetzt hilft

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Experten geprüft

Gliederschmerzen kennt jeder, der schon mal eine Grippe oder Erkältung hatte. Es gibt aber noch andere Gründe, warum wir manchmal ohne Fieber an Schmerzen in den Gliedern leiden. Was Ursachen für kopf- und Gliederschmerzen sein können und was man tun kann.